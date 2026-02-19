Spider-Man: Brand New Day ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home

HQ

Spider-Man di Tom Holland tornerà sui nostri schermi questo luglio, ma i fan che vogliono vedere Peter Parker nell'era universitaria potrebbero essere sfortunati in Spider-Man: Brand New Day, dato che il momento del film potrebbe significare saltare quella parte della sua vita.

Almeno, secondo le nuove informazioni svelate nella Spider-Man: Brand New Day - La descrizione del libro The Art of the Movie pubblicata da Penguin Random House. La sinossi del libro ci dice che sono passati quattro anni da Spider-Man: No Way Home quando arriviamo a Brand New Day. Quattro anni come tempo regolare per un corso universitario ci indicano che probabilmente vedremo invece il nostro Spider-Man adulto e fuori nel mondo reale, a combattere il crimine e salvare vite. La sinossi completa recita come segue:

"Sono passati quattro anni dall'ultima volta che abbiamo incontrato il nostro amichevole eroe del quartiere. Peter Parker non c'è più, ma Spider-Man è al massimo della sua forma nel proteggere New York. Le cose vanno bene per il nostro eroe anonimo finché una strana scia di crimini non lo trascina in una rete di misteri più grande di quanto abbia mai affrontato. Per affrontare ciò che lo aspetta, Spider-Man non deve solo essere al massimo del suo livello fisico e mentale, ma deve anche essere pronto ad affrontare le conseguenze del suo passato! Mentre Spider-Man: Brand New Day stupisce gli spettatori di tutto il mondo, scopri la magia dietro le quinte dello sviluppo visivo del film—dai primi bozzetti concettuali ai design finali dei personaggi. Esplora ambienti, costumi e spunti esclusivi dal prossimo capitolo per l'eroe di quartiere di Marvel!"

L'art book uscirà il 4 agosto, cinque giorni dopo l'uscita del film alla fine di luglio. Sicuramente avremo qualche trailer tra qui e allora, sperando di svelare a che punto si trova Peter Parker nella sua vita in questo quarto capitolo dello SpiderVerse di Tom Holland.