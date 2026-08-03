Spider-Man: Brand New Day arriva con il secondo miglior weekend d'apertura di sempre

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Ultimamente si è parlato molto del futuro di Peter Parker/Spider-Man interpretato da Tom Holland. Sebbene l'attore sia stato piuttosto esplicito nel mostrare il suo desiderio di tornare, e prima di allora ha anche confermato la sua strategia di uscita, una cosa sembra suggerire che Marvel Studios non lascerà andarsene all'attore britannico tanto presto.

Perché il weekend di apertura di Spider-Man: Brand New Day è ormai concluso e i conteggi al botteghino del film sono stati sommersi da tutto il mondo, e il risultato è davvero impressionante, per usare un eufemismo.

Secondo Box Office Mojo, il totale globale del film ha superato i 927 milioni di dollari, che per riferimento è sufficiente per permettere al film di raggiungere il secondo miglior weekend d'apertura di sempre, dietro solo a Avengers: Endgame.

Già, Spider-Man: Brand New Day è il quarto film con il maggior incasso dell'anno, davanti a L'Odissea e dietro a The Super Mario Galaxy Movie, Michael e Toy Story 5. Poiché servono 150 milioni di dollari per arrivare al botteghino, sembra probabile che questa cifra venga presto raggiunta, ma la grande domanda ora è quanto saranno efficaci le gambe del film, dato che per diventare il più grande film di Spider-Man fino ad oggi, dovrà generare altri 1 miliardo di dollari per superare Spider-Man: No Way Home (1,921 miliardi di dollari).

Per quanto riguarda L'Odissea, sembra che anche l'ultima epopea di Christopher Nolan possa diventare un reddito da miliardi di dollari, dato che ora ha superato i 911 milioni di dollari ed è sull'orlo di diventare un altro grande successo cinematografico per il 2026.

I film sono tornati?