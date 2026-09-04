Spider-Man: Brand New Day è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi nelle classifiche mondiali

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Dopo la prima a fine luglio, sembra che Spider-Man: Brand New Day abbia concluso la sua corsa nella classifica mondiale con il maggior incasso di sempre, dato che molto recentemente il film ha completato l'incredibile impresa di spodestare Avatar: La via dell'acqua e diventare il terzo film con il maggior incasso di sempre.

Al momento della stesura, Spider-Man: Brand New Day ha incassato 2,339 miliardi di dollari nelle sale, secondo Box Office Mojo, circa 5 milioni in più rispetto al sequel di Avatar. Sebbene i conteggi giornalieri vedano ancora l'ultima epopea Marvel che raggiungerà diversi milioni al botteghino, il che vedrà il film continuare a allontanarsi costantemente dall'epopea fantascientifica di James Cameron, non ci saranno cambiamenti nella classifica in futuro poiché il film non riuscirà a generare i 450 milioni necessari per recuperare Avengers: Endgame, il secondo film con il maggior incasso di sempre.

La grande domanda ora è se Spider-Man: Brand New Day manterrà questa posizione in classifica tra qualche mese, o allo stesso modo se Avengers: Doomsday irromperà sulla scena per sfidare lo sforzo del lanciaragnatole. Così com'è, Peter Parker è dietro il secondo film Marvel più grande di sempre, e allo stesso modo, il terzo film più grande di sempre.

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