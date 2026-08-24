Spider-Man: Brand New Day entra nella top 3 dei film con il maggior incasso di sempre

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Spider-Man: Brand New Day continua ad attirare il pubblico nelle sale, diventando rapidamente non solo il film con il maggior incasso dell'anno, ma anche uno dei maggiori attiranti al botteghino di sempre. Dopo un altro weekend al numero 1 negli Stati Uniti, nonostante molti nuovi arrivati al cinema, il record sembra destinato a continuare la sua tempesta, portando altri milioni a Sony, Disney, Marvel e Tom Holland.

Attualmente, Spider-Man: Brand New Day ha un totale globale di 2,2 miliardi di dollari. Nel giro di un paio di weekend, si prevede che supererà Avatar: La via dell'acqua come terzo film con il maggior incasso di sempre. Negli Stati Uniti, ha anche il quarto posto, ma è a soli 4 milioni di dollari di distanza per superare Avengers: Endgame e posizionarsi tra i primi tre.

Variety sostiene fermamente che Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere il primo film a superare il miliardo di dollari solo negli Stati Uniti. Non ci sono segni che rallenti finora, e il film ha ancora molto tempo per raccogliere quei milioni in più.

Altrove al botteghino, Insidious: Out of the Further è riuscito a dare agli appassionati di horror un altro motivo per andare al cinema, incassando 60 milioni di dollari in tutto il mondo. Parlando di horror, il più grande successo del genere quest'anno, Obsession, continua a vedere successo, superando i 500 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film originale più grande del decennio.