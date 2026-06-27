Spider-Man: Brand New Day Il principale antagonista di non è ancora stato rivelato, secondo Tom Holland

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I diversi trailer di Spider-Man: Brand New Day hanno mostrato una moltitudine di diversi villain e personaggi, la maggior parte dei quali il Peter Parker interpretato da Tom Holland dovrà affrontare. Scorpion torna e questa volta con tutta la sua gamma di armi, una banda che sembra essere o La Mano o i Dieci Anelli, Hulk torna alle sue abitudini arrabbiate, Boomerang debutta, così come Tarantula, e poi abbiamo anche il misterioso personaggio di Sadie Sink (che sembra essere Jean Grey) e anche il Punitore di Jon Bernthal. Inutile dire che sarà un film molto intenso con molte cose in movimento, ma a quanto pare uno dei pezzi più importanti del puzzle non è ancora stato svelato.

Questo viene direttamente dallo stesso Holland, che durante un recente evento in prima a Berlino ha dichiarato che il principale antagonista è "ancora molto segreto" e che "non è come nulla che abbiamo mai visto in uno di questi film prima."

Se Marvel Studios solleverà davvero il sipario su queste informazioni prima della prima di Spider-Man: Brand New Day il 31 luglio resta da vedere, dato che forse rimarrà un segreto fino all'uscita del film nelle sale tra circa cinque settimane.

Guarderai Spider-Man: Brand New Day al cinema il mese prossimo?