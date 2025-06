Spider-Man: Brand New Day Tom Holland ritorna, e così anche The Punisher!

HQ

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon torneranno nei panni di Peter Parker, MJ e Ned, ma non saranno solo volti familiari a rivederli nel prossimo capitolo della storia di Spider-Man.

La star di Stranger Things Sadie Sink si unisce al cast in un ruolo attualmente non rivelato. Inoltre, è ora confermato che la versione di Jon Bernthal di The Punisher apparirà nel film, un'aggiunta molto attesa che sicuramente susciterà entusiasmo tra i fan della Marvel.

Il Punitore di Bernthal ha fatto il suo debutto nella serie Daredevil di Netflix, seguito dal suo spin-off e da un ritorno in Daredevil: Born Again su Disney+. Il personaggio sarà presente anche nella seconda stagione di quella serie, così come in un episodio speciale co-scritto dallo stesso Bernthal - e ora, Brand New Day.

Un dettaglio divertente: Holland e Bernthal si sono aiutati a vicenda a registrare le loro audizioni Marvel durante le riprese di Pilgrimage insieme nel 2017. Al Jimmy Kimmel Live, Bernthal ha condiviso:

"Abbiamo fatto un film circa sette o otto anni fa. È stato lì che sia Tom ha fatto il suo provino per Spider-Man che io ho fatto il mio provino per Punisher. In realtà abbiamo fatto i nastri delle audizioni l'uno dell'altro in quel film".

Ha anche rivelato di aver dato a Holland un po'... Input creativo:

"Gli ho dato il biglietto: 'Tom, forse dovresti correre su quel muro e fare un doppio salto mortale all'indietro e poi iniziare la scena'. E lui mi ha detto: 'Sì, pensi che dovrei farlo? Non è troppo?" Ero tipo, 'Non credo che nessuno di questi altri sciocchi sia in grado di farlo', e in effetti lo ha fatto".

Forse le loro strade erano destinate a incrociarsi di nuovo nell'universo Marvel.

Spider-Man: Brand New Day riprende direttamente dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, dove il mondo intero ha dimenticato l'identità di Peter Parker. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.

