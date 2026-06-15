Spider-Man dello Yemen muore dopo un tragico incidente di arrampicata

HQ

Il famoso avventuriero Al-Qaqa Ibn Antar, meglio conosciuto sui social media come il "Spider-Man dello Yemen", è morto a seguito di un tragico incidente di arrampicata. Il trentenne personaggio di internet divenne famoso per le sue audaci salite senza corde o altre attrezzature di sicurezza.

L'incidente avvenne il 12 giugno quando Ibn Antar tentò di scalare ripide scogliere all'interno di un cratere profondo 120 metri. Secondo le autorità locali, perse la presa e cadde. Dopo l'incidente, le autorità hanno nuovamente invitato avventurieri e scalatori a rispettare le normative di sicurezza e a utilizzare l'adeguata protezione durante attività simili.