Spider-Man e Hulk collaborano per una serie limitata di fumetti "nonstop action" ad agosto

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Questo luglio, sia Spider-Man che Hulk attireranno l'attenzione di molti spettatori, dato che ci aspettiamo di vedere entrambi gli eroi sul grande schermo in Spider-Man: Brand New Day. Naturalmente, con un'estate coniata dal gigante verde arrabbiato e dal lanciaragnatole, Marvel cerca di capitalizzare con una nuova miniserie che vedrà protagonisti entrambi i personaggi.

Conosciuta come Spider-Man/Hulk: Fire & Brimstone, questa serie a fumetti è scritta da Kevin Smith di Jay e Silent Bob e da Andy McElfresh di The Tonight Show, con disegni tratti da R.B. Silva di One World Under Doom. Il primo numero del fumetto limitato di cinque numeri dovrebbe uscire ad agosto e promette "azione senza sosta, battute scatenate, ospiti a volontà, e numerosi riferimenti alla cultura pop".

Con l'avvicinarsi del lancio, sono state rivelate la sinossi ufficiale e la copertina del fumetto, entrambe che potete trovare qui sotto. E allo stesso modo, come indicato dalla data esatta di debutto, il primo numero uscirà il 19 agosto.

"Questa miniserie ultra-accessibile e piena di giochi di parole in cinque numeri inizia quando la Messa di Pasqua a Central Park viene interrotta da Mole Man e da un'orda di supercriminali a tema Uomo. Non è uno che lascia perdere un gioco di parole (o rovinare una festa), Peter Parker si mette in tuta e interviene per salvare la situazione... prima che l'Incredibile Hulk faccia sentire la sua presenza come solo il Gigante di Giada può farcela. Insieme a Matt Murdock, Spidey scopre che Bruce Banner è deciso a risolvere una volta per tutte il suo problema "Hulk" con l'aiuto della chiesa. Cioè, attraverso un esorcismo del suo grande corrispettivo verde!"

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