Spider-Man entra in azione in questo trailer di Brand New Day

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In vista della prossima prima estiva, Marvel e Sony hanno ora pubblicato un nuovissimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della serie che racconta delle avventure del grimacchimuro di Tom Holland.

La storia riprende diversi anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, con il mondo che ha dimenticato chi è Peter Parker e lui che ora vive una vita solitaria a New York, senza i suoi amici né il suo vero amore.

Oltre a Tom Holland nel ruolo principale, torneranno diversi membri del cast precedenti, tra cui Zendaya e Jacob Batalon. Ma ci sono anche alcuni volti nuovi, come Sadie Sink, il cui ruolo nel film rimane un mistero.

Secondo rapporti precedenti, Brand New Day offrirà una storia più concreta, con una minaccia nuova e misteriosa che incombe sullo sfondo. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.