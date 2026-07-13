Spider-Man produttore vuole che Brand New Day sia l'inizio di una nuova trilogia

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I tre film di Spider-Man con Tom Holland nel ruolo del principale lanciatelane facevano tutti parte di una trilogia che divenne nota come la trilogia 'Home', grazie al fatto che tutti e tre i film avevano il loro nome a un certo punto (Homecoming, Far From Home, No Way Home). Questa trilogia esiste anche nella più ampia struttura dell'Universo Cinematografico Marvel, ma dato che siamo ora sull'orlo dell'arrivo di una nuova avventura di Spider-Man, potreste chiedervi se sarà anche l'inizio di una nuova trilogia o se sarà più un progetto autonomo.

Parlando a riguardo, la produttrice Amy Pascal ha condiviso con la rivista SFX (grazie a GamesRadar+) che le sue speranze Spider-Man: Brand New Day porteranno a una trilogia di nuovi progetti di Spider-Man nel prossimo futuro.

"Da quando abbiamo iniziato a fare film di Spider-Man con Marvel e l'MCU, ci si sono aperte una grande quantità di opportunità. Perché nei fumetti interagisce con tutti questi personaggi. Quindi è stata un'opportunità meravigliosa.

"Non voglio mai essere così presuntuoso da dire che qualcosa sarà una trilogia o più di una. Sarebbe il mio sogno, ovviamente, ma non si sa mai. Perché la verità è che la regola che ci siamo imposti è prendere un film alla volta. Per noi è importante che non devi vedere un film per vedere l'altro."

Se ciò dovesse accadere e altri due film interconnessi seguiranno Brand New Day, la domanda è se seguirà anche una convenzione di denominazione simile a quella della trilogia precedente, cioè magari includendo 'Day' in ogni titolo di film. Non sapremo di più su questo fronte per un po', ma se le proiezioni al botteghino sono un indizio, Brand New Day si profila come grande successo, suggerendo che Disney, Marvel e Sony non perderanno molto tempo prima di far indossare di nuovo a Holland il costume di Spidey, magari con Miles Morales come protetto...?

Spider-Man: Brand New Day debutterà nelle sale dal 31 luglio 2026.