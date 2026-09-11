Spider-Noir La seconda stagione di avrebbe potuto esplorare i "noir europei"

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Recentemente, Prime Video ha annunciato che avrebbe cancellato Spider-Noir e che la serie live-action non sarebbe tornata per una seconda stagione, nonostante le recensioni molto favorevoli di critiche e fan. Poiché la storia di Ben Reilly interpretato da Nicolas Cage non verrà ulteriormente ampliata in questo formato (incrociamo le dita che abbia un ruolo in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), in una recente intervista con Variety, lo showrunner Oren Uziel ci ha dato uno scorcio su dove avrebbe potuto portare la narrazione della stagione successiva.

"Se potessi scegliere, probabilmente sarebbe un'altra location. Ci sono così tanti noir di Los Angeles in cui avremmo potuto immergerci. Ci sono noir europei in cui avremmo potuto immergerci. Ci sono altri posti dove andare. Inizi dal 1933. Dove sta andando? Si sta dirigendo verso un periodo davvero catastrofico — la Seconda Guerra Mondiale. Lì avrebbe potuto succedere molta narrazione."

Uziel ha anche parlato di continuare la storia Spider-Noir con un'altra casa di produzione/servizio di streaming, una mossa che non ha ancora completamente escluso anche se riconosce che sarebbe un processo davvero complesso.

"Non ci siamo ancora arrivati. Letteralmente non conosco le questioni legali e le complicazioni di tutto ciò. Ma immagino sia una questione complicata."

Vorresti altri episodi di Spider-Noir o la serie è finita al momento giusto?