Spider-Noir non tornerà per una seconda stagione

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Sebbene abbia avuto un grande successo tra la critica, ottenendo fino a 11 nomination agli Emmy, la serie noir di supereroi live-action di Prime Video Spider-Noir chiaramente non è stata abbastanza grande tra gli spettatori, dato che ora è stato rivelato che il progetto è stato cancellato e non tornerà per un secondo turno di episodi.

Questo è stato riportato da Deadline, che ha sottolineato che Prime Video non ha ancora concluso l'esplorazione dei personaggi Marvel con licenza Sony, con piani per esplorare un nuovo progetto utilizzando personaggi diversi nelle carte. Non viene specificato esattamente quali possano essere, ma c'è un riferimento diretto a "più progetti" e che uno di questi è "vicino a un ordine di serie".

Parlando della cancellazione di Spider-Noir, il protagonista Nicolas Cage ha già condiviso una breve dichiarazione a Deadline, spiegando: "Per me, una stagione è perfetta, avendo detto quello che volevo dire con questo Spider-Man pop-art pericoloso, innovativo. Avanti, verso l'alto, verso l'interno."

Hai visto Spider-Noir e avresti visto una seconda stagione? Se no, non perderti la nostra recensione dedicata alla serie.