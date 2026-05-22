Spider-Noir: Stagione 1

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Non mentirò, quando ho saputo che Prime Video stava per realizzare una serie live-action basata sul personaggio Spider-Noir di Spider-Man: Into the Spider-Verse, doppiato da Nicolas Cage, ero un po' scettico. Ne avevamo bisogno? Avrebbe la stessa gamma dei blockbuster con Tom Holland? Nic Cage è troppo vecchio per essere uno Spider-Man dal vivo efficace? Queste possono sembrare critiche e preoccupazioni ingiuste per alcuni, ma considerando il caos assoluto che è stato l'universo di Spider-Man basato sui villain di Sony, che includeva i Spider-folk live-action in Madame Web, penso sia giusto preoccuparsi un po' di cosa potrebbe diventare questa serie alla fine.

Ma poi le cose sono cambiate costantemente e le mie critiche si sono trasformate in un interesse sincero man mano che arrivavano più informazioni sul progetto e le foto del set e persino i trailer dipingevano un quadro molto particolare. Quello che avremmo ottenuto con Spider-Noir non è Spider-Man ambientato negli anni '30 con un tono noir, ma piuttosto un crime drama noir che coinvolge Ben "The Spider" Reilly e mostra come esista in un mondo di gangster, proibizionismo e turbolenza socio-politica. Per molti versi, non è affatto una serie di Spider-Man e confermo questa affermazione dopo aver visto la prima stagione e visto come si svolgono gli eventi.

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Per prima cosa, anche se in realtà non sappiamo molto di questo personaggio dato che non è esattamente la stessa versione della variante Spider-Verse, Spider-Noir non è una storia d'origine. Non c'è nessun momento alla Uncle Ben del tipo "grande potere porta grande responsabilità", non c'è una scena tipo montaggio in cui vediamo come Reilly padroneggia le sue nuove abilità, non c'è nemmeno una scena con il morso di ragno (almeno non nel modo in cui potresti pensare). Il punto è che, se ti aspettavi che Spider-Noir ripetessi la tipica formula di Spider-Man, questa serie praticamente non si conforma a nulla di tutto ciò - e forse questo è il suo punto di forza.

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Ancora una volta, questa storia parla principalmente di come il detective privato Ben Reilly tenti di esistere in un mondo governato da politici corrotti e gangster spietati. Reilly ha il talento di trovarsi nei posti peggiori possibili nei momenti peggiori, e per questo deve parlare con disinvoltura e ingannare minacce pericolose e subdole come uomo, non come Il Ragno. Il motivo è che Spider-Noir è una serie ambientata anni dopo che Reilly ha appeso la maschera e si è ritirato dalla lotta al crimine. Lo stile di vita ha avuto il suo impatto e ora non ne vuole più nulla, lasciandolo come un guscio un po' egoista in un mondo crudele e duro. Ma anche se non viene mai esplicitamente affermato, il credo del popolo Ragno del "grande potere che porta a grandi responsabilità" lo segue sempre, invitando il Ragno a tornare e a essere un campione per chi viene abusato da altri con troppo potere.

In sintesi, Spider-Noir è una sorta di favola tradizionale di Spider-Man, ma non nel senso che vediamo un eroe in costume che spacca il culo regolarmente. Immagina Peter Parker come scienziato forense che incastra criminali trovando le prove rilevanti o Bruce Wayne che si unisce al GCPD per agire esattamente secondo la lettera della legge. È un po' questo che questa serie esplora, tranne che in una New York piuttosto senza legge di cento anni fa, né la polizia, né i funzionari governativi, né i mafiosi rispettano le regole, quindi nemmeno l'eroe può farlo.

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Quindi è insolito e probabilmente non è quello che ti aspetteresti, soprattutto se hai visto i trailer, visto il lancio di ragnatele e la lotta al crimine, e te lo aspettavi in massa. È più lento, più elegante, è Boardwalk Empire con qualche twip-thwip sparso. A tal fine, i creatori meritano molti applausi per aver realizzato una serie così creativa e unica con Spider-Noir, una in cui il noir complessivo e i duri anni '30 sono meravigliosamente rappresentati in ogni ambito, che si tratti di costumi e scenografie, interpretazioni e dialoghi, uso della musica, il modo in cui i personaggi combattono come se avessero pesi da 10 kg nelle scarpe. Spider-Noir non sembra solo appartenere agli anni '30, ma sembra che i creatori volessero girarlo come una produzione più datata, riducendo le performance moderne ed eccentriche degli stunt ed effetti speciali appariscenti e invece lasciando che le star facciano il lavoro duro e consegnando le scene di combattimento come se fossero state ritratte da un progetto dei Power Rangers. È un contesto molto insolito, quasi come se Spider-Noir, sotto ogni aspetto, volesse farti pensare a questa serie come a una capsula del tempo di un'epoca passata, cosa che puoi facilmente fare guardando l'eccellente versione in bianco e nero (che è il modo migliore per consumare questa serie).

Ci sono dei difetti nel puntare così tanto su questa filosofia di design, e questo include le scene in cui The Spider appare che risultano un po' deludenti e piatte. Il personaggio non è fluido e agile, è pesante e rigido, un riflesso del Cage invecchiato che interpreta un eroe invecchiato in questa serie, un personaggio che sente l'impatto di ogni combattimento e caduta. In sostanza, non aspettatevi capriole e acrobazie come vediamo in Holland nei panni di Peter Parker, perché Cage è più incentrato nel sbattersi la schiena e annegare i suoi dolori nel whisky.

In definitiva, Spider-Noir arriva al momento perfetto, dato che questa non è una serie di supereroi qualunque. Man mano che i fan si stancano delle solite eroiche scene di effetti digitali eccentrici, Spider-Noir si distingue in modo simile a Wonder Man, dove questo è un progetto sull'uomo e non sulla maschera. Per capire i tipi di temi che questa serie esplora, come si inserisce nell'era dura e spietata, vi lascio con una citazione direttamente da Ben Reilly di Cage: "Senza potere non arriva responsabilità." Se stai cercando un minimo di cosa aspettarti da questa serie, quella frase dice tutto e anche di più.