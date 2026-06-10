Spidercam si lancia a terra nel mezzo di una partita di calcio, evitando per un soffio il disastro

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Un'amichevole tra Ungheria e Kazakistan avrebbe potuto finire in disastro quando una telecamera è caduta dal cavo direttamente in campo, proprio davanti alla linea laterale e all'area ungherese, cadendo a pochi metri da un cameraman. Per fortuna, nessuno è stato colpito o ferito, ma è stato un enorme spavento per il cameraman, i giocatori e i fan vicini, come riportato da diversi video.

I video mostrano la telecamera che fuma prima di precipitare a più di 20 metri nel terreno. Era una Spidercam, un tipo di telecamera sospesa su un cavo che le permette di muoversi sopra il suolo, catturando immagini aeree spettacolari.

Non si sa cosa abbia causato l'emissione di fumo e la caduta della telecamera. È successo al 26° minuto, i giocatori hanno fatto una pausa per rilassarsi mentre gli arbitri pulivano l'area e la partita è ripresa, concludendo la vittoria per 3-1 dell'Ungheria. Il rischio che queste telecamere cadano è almissimo... Ma questo dimostra che avere paura di quel tipo di telecamere non è del tutto irrazionale.