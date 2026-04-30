Spiders conferma la liquidazione e che "cesseremo immediatamente le nostre funzioni"

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Recentemente è stato riportato che lo sviluppatore Spiders sarà una vittima del crollo di Nacon, con lo sviluppatore francese destinato a essere liquidato dopo non essere riuscito a ottenere un acquisto a causa della situazione di insolvenza che ha colpito il suo editore e il proprietario. Questo è stato ora confermato dallo studio.

In un post sui social media, Nacon spiega che sarà liquidata e che lo sviluppatore deve "cessare immediatamente le nostre attività" poiché "l'azienda nel suo insieme non esiste più."

Con questa triste notizia in mente, Spiders osserva che qualsiasi DLC pianificato in lavorazione e promesso ai fan diventerà ora responsabilità di Nacon di rilasciarlo come desidera, tutto prima che lo studio francese condivida un messaggio di scuse per questa deludente svolta degli eventi.

"Ci dispiace che si sia arrivati a questo punto e vorremmo ringraziare ognuno di voi per il vostro supporto in tutti questi anni.

"Se avete domande o incontrate problemi con i vostri giochi, contattate direttamente Nacon perché non potremo più rispondere."

Spiders ha avuto un decennio piuttosto intenso, con due giochi GreedFall e Steelrising, con la precisazione che nessuno dei due è stato un grande successo commerciale, da qui lo sviluppatore che ha affrontato un destino così miserabile.