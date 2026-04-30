Spiders è stato liquidato e altri studi sono insolventi, ma la connessione di Nacon andrà avanti comunque

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Nacon è stata in acque molto difficili ultimamente, con la società francese che ha dichiarato insolvenza e ha messo a rischio il futuro di molti dei suoi sviluppatori. In effetti, uno sviluppatore è già stato gravemente colpito dalla situazione, con la liquidazione di Spiders, creatore di GreedFall, e la chiusura definitiva dello studio.

Nonostante questa notizia davvero triste, Nacon pensa chiaramente che sia il momento migliore per annunciare quando si terrà la tantoprima sfilata Nacon Connect. E è davvero presto!

Il 7 maggio, lo show di Connect tornerà con uno show che sarà trasmesso in streaming a partire dalle 19:00 BST/20:00 CEST, dove molti dei prossimi progetti e accessori dell'editore saranno protagonisti.

Nacon spiega: "Evento di punta dell'anno, la nuova edizione di NACON Connect offrirà ai giocatori e alla stampa l'opportunità di scoprire i nuovi progetti di NACON, sia per il suo ramo accessori che per la pubblicazione di videogiochi.

"Nel programma della serata: annunci di giochi ambiziosi, un'anteprima delle innovazioni future per la sua gamma di accessori e sequenze di gioco esclusive per titoli attesi come The Mound, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series e il molto recentemente annunciato Hunter: The Reckoning - Deathwish."

Con lo show in arrivo, è stato condiviso un refull dei momenti salienti, che potete trovare qui sotto.