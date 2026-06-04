Spie cinesi che utilizzano siti di lavoro per colpire il personale governativo, secondo le agenzie di intelligence

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Secondo nuove informazioni condivise dall'alleanza Five Eyes - un ente di intelligence che combina le risorse del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada e delle agenzie di intelligence neozelandesi - spie cinesi stanno utilizzando siti di lavoro per prendere di mira il personale governativo e apprendere informazioni vitali.

Secondo BBC News, si afferma che siti come LinkedIn, Indeed, Upwork e altri offrano falsi lavori da analisti gestiti da agenti sotto copertura cinesi che conducono interviste e tengono conversazioni in cui fanno pressione sui candidati per ottenere informazioni "non pubbliche" che possono essere utilizzate dal servizio di intelligence militare cinese.

I Five Eyes affermano in un bollettino che avverte che le spie cinesi "cercano di acquisire informazioni militari, politiche ed economiche privilegiate che possano fornire alla Cina un vantaggio strategico e tattico".

Naturalmente, il governo cinese nega categoricamente queste accuse e le considera "diffamazione maligna", arrivando persino a identificare Five Eyes come una "vera minaccia per i paesi amanti della pace" a causa del fatto che i suoi membri "sfacciatamente conducono attività di spionaggio in tutto il mondo."

Questo non ha impedito a Five Eyes e alle agenzie di intelligence delle regioni incluse (come l'MI5 del Regno Unito) di agire, con il Ministro della Sicurezza britannico Dan Jarvis che ha spiegato: "Abbiamo preso misure decise per difendere il nostro paese e continueremo a contrastare azioni ostili da parte di una serie di stati, inclusa la Cina. Numerosi casi recenti dimostrano la forza dei poteri che abbiamo per portare alla giustizia coloro che compiono atti per conto di uno stato straniero."

Jarvis nota persino due profili LinkedIn individuati a novembre e che venivano utilizzati per conto del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, con questi che contattavano funzionari governativi, offrivano lavori falsi, comunicano in inglese scritto male e cercano comunque di raccogliere informazioni sensibili.