Spiegazione della sfida DK: minigiochi a tempo limitato per gli abbonati Nintendo Switch Online

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Nintendo ha ideato una nuova idea per intrattenere gli abbonati a Nintendo Switch Online (solo per gli utenti Switch 2): la DK Challenge, che non è esattamente un gioco, ma una raccolta di sfide, simili a quelle che si trovavano in Nintendo World Championship NES Edition o in NES Remix qualche anno fa, tutte basate sui giochi di Donkey Kong disponibili nella libreria di giochi classici Nintendo Switch Online.

Questi giochi sono la trilogia Donkey Kong Country su SNES, la trilogia Donkey Kong Land su Game Boy e le versioni NES dei giochi arcade. Se possiedi anche Donkey Kong Bananza, potrai giocare sfide basate sull'ultimo gioco di DK. Se le completi, vincerai carte digitali speciali per creare una collezione digitale.

Ma attento! Queste DK Challenges saranno disponibili solo per un periodo limitato: dal 9 giugno al 1° settembre 2026. Dopo di che, quelle sfide spariranno, quindi è meglio che tu giochi e completi la tua collezione digitale di carte.

Vale anche la pena notare che, invece di essere un gioco nel menu, accederai a queste sfide tramite l'icona a forma di cerchio di Nintendo Switch Online nel menu della console. E solo per la Switch 2, non per la Switch originale.

Donkey Kong Bananza Il DLC ha una collaborazione con Mario, ma anche un tempo limitato

Contemporaneamente, Nintendo ha annunciato che il DLC Donkey Kong Bananza, DK Island & Emerald Rush, avrà una collaborazione a tempo limitato con Super Mario: elementi come blocchi appariranno su DK Island, e vincerai costumi speciali di Mario e Luigi per DK e Pauline.

Ma attenzione, perché sarà anche una collaborazione a tempo limitato... In quattro ondate: