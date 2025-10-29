Spielberg e John Williams si riuniscono per un'ultima avventura

HQ

Nonostante avesse precedentemente dichiarato di aver finito di fare colonne sonore, John Williams è ora tornato nella mischia. Il 93enne sta collaborando ancora una volta con Steven Spielberg in quella che molto probabilmente sarà la loro ultima uscita insieme come colleghi, lavorando al nuovo film UFO senza titolo del regista.

Come molti di voi sanno, le loro collaborazioni sono leggendarie e risalgono a diversi decenni fa. Ma la vecchiaia ha raggiunto Williams, che in precedenza ha dichiarato un paio di volte di essersi ritirato dalle colonne sonore dei lungometraggi. Fortunatamente per noi appassionati di cinema, Spielberg sembra essere riuscito a riaccendere il desiderio del maestro di segnare - ancora una volta.

Il film sarà presentato in anteprima all'inizio della prossima estate e sarà interpretato da Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, solo per citarne alcuni. E anche se le informazioni sono state scarse, la Universal ha affermato che si tratta di un "film evento" e di una "avventura U.F.O". Quindi probabilmente possiamo aspettarci qualcosa di pari con i classici prodotti di Spielberg.

Quali delle tante collaborazioni di Williams e Spielberg sono le tue preferite?