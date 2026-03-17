Spigen trasforma gli AirPods in un mouse Macintosh retrò

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Come tutti sappiamo, il retro è più popolare che mai, e lo stesso vale anche per il mondo tecnologico, dove Spigen ha lanciato qualche mese fa una custodia per iPhone che ha riportato il telefono moderno agli anni '80. E ora l'hanno fatto di nuovo, ma con gli AirPods.

La nuovissima custodia che hanno presentato segue lo stesso tema di quella per iPhone. Plastica beige, nostalgica, che ci ricorda i computer degli anni '80 e '90. L'ispirazione? Beh, è chiaramente preso in prestito dal vecchio mouse iconico di Apple.

La custodia è composta da due parti che racchiudono la custodia di ricarica e, nonostante il design giocoso, non hanno compromesso completamente la funzionalità. La porta USB-C e l'indicatore LED sono ancora accessibili, e c'è persino una sorta di "pulsante" in alto—anche se è per lo più un meccanismo di bloccaggio piuttosto che qualcosa con cui cliccare davvero.

Il prezzo è di 45 dollari, e per tutti noi che abbiamo un debole per il retrò e la nostalgia, è chiaramente un must-have.