Spike Chunsoft annuncia Danganronpa 2x2

Spike Chunsoft ha annunciato ufficialmente un remake completo della visual novel cult Danganronpa 2: Goodbye Despair. Il progetto, giustamente intitolato Danganronpa 2x2, è previsto per il rilascio nel 2026 e verrà lanciato su PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Secondo gli sviluppatori, non si tratta solo di un semplice ritocco HD. Descrivono il 2x2 come un'esperienza "appena rinnovata" che onora e capovolge l'originale. In una dichiarazione, Spike Chunsoft ha spiegato: "Danganronpa 2x2 include un nuovissimo scenario basato su Danganronpa 2: Goodbye Despair. L'ambientazione e il cast dei personaggi rimangono gli stessi, ma un certo incidente innesca una catena di eventi completamente diversa con vittime, colpevoli e trucchi diversi. Questo nuovo scenario offre un volume di contenuti pari all'originale".

Ciò significa che i fan possono aspettarsi tutta la paranoia tropicale, le rese dei conti in tribunale e i motivi contorti che hanno definito il gioco del 2012, ma con nuovi scioccanti colpi di scena e tradimenti. Il remake presenterà anche una grafica aggiornata e miglioramenti della qualità della vita per portare l'elegante miscela di estetica anime e mistero oscuro della serie agli standard moderni. Sebbene Spike Chunsoft non abbia rivelato dettagli sul doppiaggio o nuove meccaniche di gioco, il primo teaser trailer promette uno stile artistico elegante e ad alta definizione e una presentazione più cinematografica.

Per i fan di lunga data, Danganronpa 2x2 offre l'emozione di vedere personaggi familiari gettati in un incubo completamente diverso. Per i nuovi arrivati, è un punto di partenza ideale: un mistero di omicidio autoconclusivo ricco di sorprese sufficienti per far indovinare anche i veterani. Con una finestra di rilascio fissata per il 2026, aspettatevi ulteriori informazioni e molte speculazioni dei fan, mentre la macchina dell'hype Monokuma prende vita ancora una volta.