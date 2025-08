Spike Lee e Denzel Washington si riuniscono per Highest 2 Lowest

HQ

Spike Lee e Denzel Washington sono tornati con una rivisitazione in chiave moderna di High and Low di Akira Kurosawa, recentemente svelata nel suo primo trailer. Il film ci porta nella New York dei giorni nostri, dove il magnate dei media David King rimane invischiato in un piano di ricatto che sconvolge la sua vita. Questo segna la loro prima collaborazione da Inside Man, che ha debuttato quasi 20 anni fa, e il loro quinto progetto ufficiale insieme.

L'uscita negli Stati Uniti è fissata per il 15 agosto, con una premiere in streaming globale su Apple TV+ il 5 settembre. Con un forte cast corale tra cui Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Ice Spice (al suo primo ruolo cinematografico) e Aubrey Joseph,Highest 2 Lowest promette di essere un avvincente dramma poliziesco contemporaneo con forti sfumature sociali, in altre parole, il classico Spike Lee, e sembra molto promettente. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.