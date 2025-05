Spike Lee e Denzel Washington si uniscono per la quinta volta per Highest 2 Lowest

Il regista Spike Lee ha collaborato ancora una volta con Denzel Washington per il nuovo thriller poliziesco Highest 2 Lowest.

Il film segna la loro quinta collaborazione e presenta altri talenti come Jeffrey Wright e A$AP Rocky. Segue un magnate della musica noto per avere le migliori orecchie del settore, che si ritrova preso di mira da un complotto di riscatto.

Un remake di High and Low di Akira Kurosawa, il film scambia l'ambientazione originale per le strade moderne di New York City. Highest 2 Lowest arriverà nelle sale il 22 agosto e arriverà su Apple TV+ solo poche settimane dopo, il 5 settembre.