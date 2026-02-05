HQ

A volte è facile diventare cinici riguardo al mondo dei videoludi. Giochi AAA che costano troppo, uscite piene di bug e ristampe infinite. Purtroppo, i giochi indie non sono risparmiati. Quanti giochi promettenti non sono mai usciti dall'Early Access su Steam? Quanti hanno pubblicato trailer con gameplay profondo che si sono rivelati sottili come carta? E quanti sono davvero solo copie carbone l'uno dell'altro?

A volte ci sono eccezioni. Giochi in cui gli sviluppatori hanno lavorato a lungo su un'idea, hanno permesso al concetto di maturare e hanno osato cambiare idea lungo il percorso. Stardew Valley ne è un esempio brillante, Spilled è un altro, seppur su scala più ridotta.

Spilled è un progetto solista dello sviluppatore olandese Lente. Il progetto è stato tanto un'esperienza di apprendimento nel game design quanto un'interpretazione della sua vita e della sua situazione di vita. In un articolo su Polygon, parla della sua crescita su una casa galleggiante ormeggiata nella campagna olandese, di come un conflitto con il comune abbia costretto la sua famiglia a lasciare la barca per un appartamento e di come, da adulta, abbia scelto di lasciare la vita cittadina a favore della sua piccola barca sul canale con pannelli solari.

C'è un'onestà in Spilled che è difficile da resistere. Si può essere ironici sul fatto che tutto nel mondo dei piccoli giochi sia alimentato da celle eoliche o solari, e si potrebbe pensare che la raccolta di petrolio e rifiuti sia un po' troppo ingenua nella rapidità con cui la natura si riprende. Allo stesso tempo, il gioco è l'incarnazione della stessa sviluppatrice e del mondo che ha plasmato intorno a sé. C'è una grande parte del Lente in Spilled, qualcosa che si può dire di pochissimi giochi e sviluppatori oggi.

Com'è il gioco in sé? Per molti versi, segue un concetto ben collaudato nei giochi indie. Gameplay semplice, grafica pixel e progressione snella. Giri in una piccola barca, raccogliendo olio, bottiglie di plastica e altri inquinamenti ambientali. La barca si muove lentamente, ma si adatta bene al tema. Non dovresti avere fretta o cercare di sfruttare al massimo l'esperienza. Certo, le bottiglie di plastica non sempre seguono le leggi della fisica, ma puoi sempre tornare indietro e recuperare quelle che hai lasciato cadere.

Vale anche la pena menzionare come Spilled riesca a comunicare il suo messaggio senza essere predicatorio. Non ci sono lezioni morali, nessun cartello che ti dica come vivere la tua vita o quali scelte siano giuste. Invece, puoi semplicemente farlo. Pulisci. Guarda le conseguenze. Lascia che il mondo diventi lentamente un po' migliore, pixel dopo pixel. È un approccio che appare insolitamente maturo in un'epoca in cui molti giochi amano urlare il loro messaggio proprio in faccia al giocatore.

La musica è discreta e discreta, quasi come un rumore di sottofondo, ma contribuisce alla sensazione di essere in una sorta di spazio digitale per respirare. Uno spazio in cui il tempo non funziona come al solito, dove i progressi non si misurano in livelli o risultati ma in piccoli cambiamenti visivi. Una superficie d'acqua più pulita qui, un uccello che torna là. Non sono grandi vittorie, ma sono sufficienti a sembrare significative.

Man mano che pulisci un'area, l'acqua diventa più limpida, la fauna selvatica ritorna e si aprono nuove aree. A intervalli regolari vengono introdotti nuovi elementi di gameplay, come la possibilità di spruzzare acqua, migliorare la barca e sollevare oggetti dal fondale marino. Finisce tra un'ora, ma è un'ora per l'anima. Una pausa in un mondo di gaming frenetico.