Spine Gli sviluppatori riconoscono di non essere pronti ad annunciare la finestra di rilascio nel 2025

Spine, il gioco che probabilmente hai visto circolare sui social media per il suo gameplay ricco di azione e fuoco, avrebbe dovuto avere un annuncio nella finestra di uscita da qualche parte di quest'anno. Dato che ora *controlla le note* non c'è molto tempo per questo, abbiamo tutti pensato che lo sviluppatore Nekki avesse semplicemente bisogno di un po' più di tempo per cucinare.

Come annunciato sull'account ufficiale X/Twitter di Spine, è proprio così. "Quest'anno non eravamo pronti ad annunciare una data di uscita," ha rivelato il team Spine. "Spine è il nostro primo titolo per PC/console. Per molti anni ci siamo concentrati su progetti mobili e con questo progetto stiamo fissando un nuovo standard in termini di qualità, portata e valori produttivi."

Sembra però che presto sentiremo qualcosa, dato che Nekki rivela che Spine è nelle sue fasi finali di sviluppo. "Il progetto sta ora entrando nelle fasi finali di sviluppo", recita il post. "Siamo concentrati a perfezionare e perfezionare il gioco... e continueremo a condividere i progressi dello sviluppo attraverso i nostri diari degli sviluppatori."

Si dice anche che vedremo una data di uscita "nel prossimo futuro" e che il 2026 sarà Spine -tastico sia per noi che per il progetto nel suo complesso.