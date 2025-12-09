Spirit Crossing arriverà su PC e in particolare su Steam

Se sei un giocatore mobile abituale, o anche qualcuno a cui piace esplorare la libreria offerta da Apple Arcade o Netflix Games, probabilmente conosci in qualche modo i Spirit Crossing di Spry Fox. Il gioco cooperativo di simulazione di vita è disponibile su queste piattaforme sotto forma di una build aperta Alpha, ma man mano che lo sviluppo progredisce, ora lo studio dietro il gioco ha un annuncio da fare.

Durante il periodo Wholesome Snack Showcase, è stato confermato che Spirit Crossing perderà presto la sua esclusività mobile, dato che il gioco è previsto per il lancio su PC, in particolare tramite Steam, nel 2026. Non abbiamo una data o informazioni su come il gioco sia stato adattato alla nuova piattaforma, solo che arriverà presto a un nuovo pubblico.

Per chi è curioso di questo gioco, la descrizione di Spirit Crossing spiega cosa possiamo aspettarci, ovvero che i giocatori dovranno stringere amicizie durature con i membri della comunità giocosa, il tutto mentre fanno crescere il loro villaggio, esplorano una natura selvaggia dinamica, vanno a pescare, ballano e suonano musica. Sembra bellissimo, vero?