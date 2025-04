Spirit of the North 2 debutterà il mese prossimo

Spirit of the North è stato un successo inaspettato quando è stato presentato per la prima volta quasi sei anni fa, e due anni fa è successo qualcosa che la maggior parte delle persone probabilmente si aspettava: è stato annunciato un sequel.

Ora sembra che lo sviluppatore Infuse Studio abbia sostanzialmente finito con lo sviluppo, perché un nuovo trailer rivela finalmente che Spirit of the North 2 uscirà su PC, PlayStation e Xbox l'8 maggio (così come Switch 2, presumiamo, anche se forse non alla premiere regolare).

Questa volta, potremo anche acquistare una cosiddetta Signature Edition con contenuti extra, che è stata presentata l'altra settimana. Dai un'occhiata a tutto ciò che è incluso nel post di Instagram qui sotto.

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto. Ecco la sinossi ufficiale di questa avventura indie apparentemente bellissima:

"Svela i misteri di un bellissimo mondo antico in questa mozzafiato avventura in terza persona, un sequel dell'acclamato 'Spirit of the North'. Vesti i panni di una volpe isolata con un compagno corvo in una missione per ripristinare i guardiani perduti e tornare a casa.