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Fin dal lancio del primo Splatoon nel 2015 su Wii U, abbiamo sognato come sarebbe stato un Splatoon focalizzato sul single-player. Ci sono voluti undici anni, e Splatoon Raiders risponde alle nostre domande... Non nel modo in cui avevamo immaginato. Questo non significa che sia un brutto gioco, e dobbiamo ammettere che, nonostante alcune riserve iniziali, questo gioco ci ha davvero conquistati, anche se avremmo voluto essere un po' più ambizioso sotto certi aspetti.

Sebbene Splatoon Raiders , un'esclusiva per Nintendo Switch 2, venga presentato come il primo gioco di Splatoon incentrato su una storia per giocatore singolo, questa non è né la prima campagna per giocatore singolo creata per Splatoon né un gioco solo per giocatore singolo, con il multiplayer come parte dell'esperienza principale. Tutti e tre i giochi principali di Splatoon avevano campagne per giocatore singolo che crescevano in dimensioni, varietà e complessità, offrendo un mix di azione, piattaforme (molti lo paragonavano a Super Mario Galaxy) e enigmi.

Il DLC di Splatoon 2, l'Octo-Expansion del 2018, ha mostrato come poteva essere un gioco single-player completo di Splatoon, con una campagna enorme di 80 livelli, tantissima rigiocabilità, una grande varietà di meccaniche e una difficoltà sorprendentemente impegnativa. Il DLC Side Order di Splatoon 3, uscito nel 2024, ha preso una strada diversa trasformandolo in un roguelite, ponendo molta più enfasi sull'azione.

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Splatoon Raiders, pur non essendo un roguelite, è molto più simile al DLC Side Order rispetto alle campagne basate sui livelli dei giochi base o all'Octo-Expansion, e mette l'accento sull'azione, che diventa sempre più caotica e frenetica man mano che sali di livello. In sostanza, è la modalità cooperativa Salmon Run di Splatoon 2 e 3 estesa a un gioco completo. Anche se non è un titolo a prezzo pieno per Nintendo: a 49,90 €, 41,99 £ in digitale, costa lo stesso di Star Fox e costa meno della maggior parte degli altri giochi Nintendo "principali" come Donkey Kong Bananza, Yoshi and the Mysterious Book, Pokémon Pokopia, Mario Tennis, Kirby Air Riders o il futuro Fire Emblem: Fortune's Weave.

I personaggi principali sono Shiver, Frye e Big Man di Deep Cut, il trio popolare di artisti introdotti in Splatoon 3, che sono anche cacciatori di tesori. Tuttavia, si gioca con la meccanica senza nome, un personaggio personalizzabile che li aiuta a ricostruire la loro base marina con i materiali trovati nelle spedizioni. L'obiettivo è esplorare le Isole Spiraliti, che non sono spazi aperti, ma una raccolta di livelli lineari in cui affronti orde di Salmonidi, la maggior parte degli stessi tipi già visti nei giochi precedenti.

C'è un po' di esplorazione (trovare qualche collezionabile non troppo nascosto come pergamene che espandono la storia e il lore) e un po' di salto, surf o scivolata, ma senza alcuna sfida, solo per collegare una sezione di battaglia all'altra. La maggior parte del tempo sarà dedicata a sparare ai nemici e a raccogliere materiali e armi. Dopo ogni spedizione, torni alla tua base e porti i materiali per far salire di livello il tuo personaggio, le tue armi e i gadget. Pensalo come la versione Nintendo del genere looter-shooter, come Borderlands.

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Ha persino qualcosa di simile alle classi dei personaggi sotto forma dell'Ink Tank. Ci sono tre tipi: Potenza, Velocità e Tattico, e ognuno definisce quali tipi di gadget puoi equipaggiare. All'inizio non sembra che facciano una grande differenza, ma quando sali di livello i tuoi gadget e aggiungi sempre più potenziamenti che aumentano danno, gittata o tempo di recupero, ti rendi conto di quanto faccia la differenza avere una buona build. Non è un gioco impegnativo, poiché è chiaramente rivolto a un pubblico più giovane rispetto alla maggior parte degli altri sparatutto sul mercato, ma se non migliori tatticamente il tuo personaggio e i tuoi gadget lungo il percorso, verrai completamente annientato dai nemici più forti che appaiono nei livelli successivi.

Anche se avremmo voluto che il gioco fosse più ambizioso nei tipi di livelli, almeno c'è un po' di varietà. Alcuni sono più vicini ai livelli delle campagne originali di Splatoon, con spazi più ampi e un po' più di enfasi sull'esplorazione e sulle piattaforme; e ci sono anche molti livelli nascosti che fungono da sfide che puoi risolvere solo con un particolare gadget, alcuni sembrano mini-enigmi (solo non al livello dell'Octo-Expansion).

Tuttavia, alla fine, le più divertenti sono di gran lunga quelle che richiedono di raccogliere abbastanza uova dai salmonidi sconfitti in un tempo limitato, come a Salmon Run, che ti costringono a muoverti senza sosta e a usare tutte le tue armi e gadget nel modo più efficiente.

Nei livelli avanzati (o negli stessi livelli con difficoltà più alta che appaiono più avanti) il gioco può diventare inebriantemente coinvolgente, e mentre lo schermo si trasforma in un miscuglio incomprensibile di colori e forme (senza alcun scacco), inizi a muoverti d'istinto, prevedendo gli attacchi dei nemici, sentendosi una macchina da guerra inarrestabile, un dio dell'inchiostro. E con le tre diverse "classi" e le diverse combinazioni di gadget (anche se avremmo voluto ce ne fossero di più), c'è un buon incentivo a rigiocare sempre gli stessi livelli provando strategie diverse.

Se hai amato Salmon Run o il DLC Side Order (che è diventato altrettanto selvaggio nelle fasi finali della torre, quando eri sopraffatto da tutti gli upgrade), probabilmente adorerai Splatoon Raiders. E come in Salmon Run, puoi facilmente unirti a gruppi multiplayer con amici, unirti a gruppi casuali o chiamare aiuto in qualsiasi momento.

Tuttavia, questa non è proprio l'esperienza single player definitiva di Splatoon che speravamo. Molto in questo gioco è riciclato (la meccanica principale, tutti i personaggi che ritornano, tutti i tipi di armi, la maggior parte dei nemici e l'atmosfera generale del gioco sembra una versione estesa di una modalità che probabilmente hai già giocato). Ciò che è nuovo negli ambienti delle Isole Spirhalite è molto ripetitivo e impallide rispetto ai livelli astratti dell'espansione Octo o alla base Alterna di Splatoon 3.

Il gioco non è nemmeno molto lungo: potrebbe volerci 8-10 ore per completarlo se ti diverti provando diverse combinazioni di armi e trovando livelli segreti, e ci sono alcuni contenuti post-gioco, ma non troppo vasti da farti giocare per mesi dopo aver finito il gioco. Futuri aggiornamenti potrebbero cambiare la situazione, ma dubitiamo che sia l'intenzione di Nintendo: l'obiettivo era offrire una visione leggermente diversa dell'universo di Splatoon, una che sia divertente e davvero intensa finché dura, ma che potrebbe non voler sostituire o rivaleggiare con il gioco base.

Comunque, Splatoon Raiders è molto divertente. Il ciclo di gioco è coinvolgente e diventa più divertente man mano che diventa difficile e più diventi potente; con opzioni di personalizzazione molto profonde, dal personaggio, alle armi, ai gadget e ai potenziamenti che ti fanno davvero sentire che le tue decisioni hanno avuto un peso; Ha un aspetto decente e funziona super fluido; ed è altrettanto divertente anche se giochi da solo o con amici. Se fosse un gioco a prezzo pieno per Nintendo, potremmo pensarci un po' diversamente, ma così com'è, è un acquisto molto raccomandabile, seppur non del tutto essenziale, per tutti i fan di Splatoon.