Splatoon Raiders avrà il proprio Nintendo Direct a giugno, nuovi colori di Joy-Con 2

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Splatoon Raiders, un prossimo gioco per Nintendo Switch 2 in uscita il 23 luglio, è apparso su Nintendo Direct mostrando alcune nuove modalità di gameplay di questo gioco d'azione e avventura focalizzato in single-player, confermando anche che si terrà un Splatoon 3 Direct entro la fine del mese.

Se vuoi saperne di più sul gioco, controlla il 30 giugno 2026 per un Splatoon Raiders Direct. Ulteriori informazioni saranno rivelate, ma non aspettatevi annunci importanti come quelli di Splatoon 4 per ora. Infatti, Splatoon 3, uscito nel 2022 e giocabile su Switch 2 con un aggiornamento gratuito (nessuna versione Switch 2 per questo), avrà uno speciale Splatfest tra l'11 e il 13 luglio per celebrare il lancio del nuovo gioco.

E se vuoi saperne di più, l'app Nintendo Today lancerà una serie di fumetti quotidiani tra il 23 giugno e il 23 luglio, il mese prima dell'uscita del gioco, che racconteranno la storia del gioco e dei suoi personaggi.

Non è tutto, perché (solo in Giappone) Nintendo sta lanciando un pacchetto speciale di Nintendo Switch 2 insieme al gioco. Quello che arriverà ovunque è una nuova serie di Joy-Con 2 con nuovi colori, Blu e Giallo, disponibile anche dal 23 luglio.

Sei entusiasta per Splatoon Raiders su Switch 2?