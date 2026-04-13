Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune's Weave sembrano entrambi destinati a uscire per l'estate

HQ

Molti ritengono che Nintendo sia stata un po' lenta a portare giochi di grandi nomi su Switch 2, anche se le critiche si sono attenuate dal lancio del molto fortunato Pokémon Pokopia. Ma ci sono anche titoli molto entusiasmanti in arrivo, non ultimi Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune's Weave.

E forse questi due arriveranno molto prima di quanto avremmo osato sperare. Resetera ha osservato che le pagine dell'eShop di entrambi questi giochi sono state ora aggiornate con le classificazioni per età PEGI (qui e qui). Ammetto che questo non dimostra necessariamente nulla, ma in un post, l'inizio del thread sottolinea che Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders, Pokémon Pokopia e i prossimi Kirby Air Riders avevano tutti scadute di uscita fissate circa due o tre mesi dopo la finalizzazione delle loro certificazioni PIG.

Supponendo che questo schema si conferma, sembra che possiamo aspettarci un'estate videoludica davvero entusiasmante per la console Nintendo, dato che sia Splatoon Raiders che Fire Emblem: Fortune's Weave sono, ovviamente, molto attesi e colmano entrambi una lacuna importante nella line-up.