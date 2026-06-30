Splatoon Raiders Impressioni pratiche: Il tesoro sta nei ganci, non nell'aspetto

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Quando un gruppo di giornalisti si è riunito l'altro giorno per giocare Splatoon Raiders su Nintendo Switch 2 per la prima volta, c'è stata confusione e un misto di aspettative. Di cosa si tratta davvero? Il modo single-player (o multiplayer cooperativo) può mantenere il tipico frenesi dell'esperienza competitiva principale? E la meccanica principale del franchise è abbastanza buona da sostenere un gameplay diverso?

Beh, non ho risposte complete a tutte queste cose. Questi arriveranno con la recensione completa, quando avremo esplorato tutta la mappa delle Isole Spirhalite e giocato in cooperativa, cosa che non ci è disponibile per questa prima occhiata. Ma ho un'idea molto più chiara, e finora quello che Splatoon Raiders ho sentito è... piuttosto dipendente.

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E accogliente, anche. Presentato come "perfetto per i nuovi arrivati", è bello vedere un Splatoon in cui puoi prenderti il tuo tempo e prenderti la vita con calma all'inizio, anche se nasconde sia le mosse di riflessione sia, come abbiamo scoperto durante la nostra anteprima, una profondità sorprendente. Dopotutto sono passati più di un decennio e tre capitoli principali in cui il PvP è diventato più tecnico, più 'hardcore', se vogliamo. E il tutorial di 35 minuti qui aiuta.

La premessa di Splatoon Raiders ' si basa indubbiamente sulla modalità cooperativa Salmon Run di Splatoon 3, ma in modo ampliato. Sei "il meccanico", un Inkling fortemente personalizzabile che si unisce alla band Deep Cut di ritorno di quel gioco (Octoling Shiver, Inkling Frye e Big Man alla manta raya), ma invece di suonare musica, come suggerisce il nome, si tratta tutto di raid.

Una volta arrivato al nuovo arcipelago rimasto e stabilito il tuo quartier generale pieno di attività sulla Nave Nascondiglio, dove migliorerai le armi e equipaggierai l'equipaggiamento più recente, ti basta scegliere la prossima destinazione su una delle isole e partire per una caccia al tesoro.

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L'esperienza nei livelli stessa combina una interessante combinazione di sistemi e generi. Prima di tutto, ci sono le notissime meccaniche di Splatoon, che usano i controlli di movimento precisi per coprire l'ambiente circostante con l'inchiostro sparando in giro. Eviti l'acqua e trasformi anche l'inchiostro del nemico nel nostro colore per poterci nuotare rapidamente come calamari. Poi c'è un po' di platforming aggiuntivo con piante sospese e, a parte il surf su una tavola, non possiamo ancora dire se lo spostamento evolverà molto, ma per ora non è nulla che non abbiate già visto nei giochi precedenti, filtrando attraverso le griglie e saltando tra casse e simili.

C'è anche un lato esplorativo nelle tue incursioni. All'inizio è abbastanza chiaro dove trovare i forzieri del tesoro, dato che il tuo amico meccanico l'Exploration Bot li segna con fari facili da individuare. Ma poco dopo, dovrai scavare di più o affrontare i diversi punti di trivellazione in ordine.

Tra l'esplorazione platform e la perforazione, c'è, ovviamente, il combattimento. Le incursioni nelle prime missioni erano piuttosto standard, con ondate di Salmonidi simili a zombie che ci facevano provare tutto: navigazione rapida con l'inchiostro, tiro preciso e, soprattutto, armi e gadget attrezzati per l'occasione. Su quest'ultimo punto:



Ci sono 100 varietà di armi, sia che tu preferisca qualcosa di più veloce come una mitragliatrice o fare un grande colpo con un fucile a pompa, e puoi farle salire di livello.



Poi cerchi di acquistare gadget con frammenti di spiralita. Queste sono armi secondarie che si attaccano a uno dei tre tipi di serbatoi tattici a inchiostro a seconda del tuo stile di gioco: potenza, tattica, velocità. Questi ti permettono di equipaggiare due attacchi specifici, come una ruota d'attacco rotante o una torretta di assistenza.



Poi puoi potenziare l'Exploration Bot per azioni aggiuntive raccogliendo caviale rosso dai Salmonidi sconfitti.



Poi un tipo di tesoro sono le Reliquie Salmonid che puoi equipaggiare in uno dei cinque slot sbloccabili come mosse aggiuntive, come il doppio salto.



E se non basta, puoi scatenare la tecnica segreta e piena di caviale del tuo compagno Deep Cut per un potere ancora più devastante, come attacco speciale.



Vedi dove vogliamo andare? Oltre alla natura soddisfacente delle meccaniche di base, qui è centrale il ciclo di raccogliere, sbloccare e equipaggiare, e farà o farà il fallimento del successo del gioco completo.

Anche se le somiglianze con i precedenti Splatoons sono facili da individuare, ci sono altri due giochi Nintendo che mi sono venuti in mente giocando. Uno era Kid Icarus: Uprising di Masahiro Sakurai (o Kirby Air Raiders, a dire il vero), dato che l'intero fascino del gioco si basa sulla vasta collezione di armi, oggetti e gadget migliori che trovi sulla mappa per potenziare ulteriormente l'equipaggiamento, un ciclo di gioco finora piuttosto coinvolgente. L'altro, in un paragone più strano, era Pikmin: dato che vieni mandato in un'area specifica per raccogliere tutti i tesori, il tempo stringe e alcune destinazioni sono stratificate come grotte sotterranee a più livelli (dove devi abbattere diversi nemici per andare avanti).

Infine, anche se le mie prime impressioni sono rimaste positive mentre mi sono divertito, una cosa da cui mi aspettavo di più era la presentazione. Ho sempre amato come la serie sia stata creata da una nuova generazione di giovani artisti e sviluppatori giapponesi, che ha creato una propria identità stilistica e ha generato un seguito di culto. Tuttavia, anche se, ancora una volta, la personalizzazione sembrerà fantastica, penso sia un'occasione mancata per non aggiungere il doppiaggio per personaggi così eccentrici, con questo aspetto così focalizzato sul giocatore singolo. Inoltre, gli ambienti appaiono grezzi nelle inquadrature lunghe, mentre in quelle ravvicinate svelano texture a bassa risoluzione sia nei personaggi che nei terreni. Forse diventa più complesso e piacevole alla vista col tempo, ma per ora solo l'inchiostro stesso e i personaggi (buoni o cattivi) convincono.

Tuttavia, il gameplay è il re qui, e il ciclo di caccia al tesoro molto coinvolgente e meccanicamente profondo Splatoon Raiders potrebbe benissimo conquistarmi e catturarmi per tutta l'estate e oltre. Lo vedremo tra qualche settimana, dato che uscirà già il 23 luglio.

C'è molto da personalizzare e migliorare...