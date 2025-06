Splendida avventura Echoes of the End ancora confermato per l'arrivo estivo

Durante il Future Games Show di recente, lo sviluppatore Myrkur Games è apparso per presentare ancora una volta il suo prossimo gioco di azione e avventura Echoes of the End. Sì, solo Echoes of the End, poiché il precedente titolo provvisorio di Project: Echoes of the End è stato semplificato per tagliare la parte precedente.

Originariamente presentato quando l'E3 era ancora una realtà nel 2021, questo gioco ha impiegato più tempo del previsto per girare quando gli sviluppatori hanno deciso di fare il salto e cambiare il gioco precedentemente creato in Unreal Engine 4 Unreal Engine 5, e chiaramente questo ha funzionato a suo favore, almeno a giudicare da un punto di vista visivo.

L'ultimo trailer del gioco mostra che i fan della sorprendente serie Hellblade di Ninja Theory sicuramente non vorranno perdersi Echoes of the End, poiché ha un'estetica nordica simile (gli sviluppatori sono islandesi!) abbinata a una grafica fotorealistica. A differenza di Hellblade, che è più costruito attorno al folklore e alla leggenda, Echoes of the End tende più verso la fantasia e la magia, dandogli anche una sensazione leggermente Immortals of Aveum.

Per quanto riguarda la storia del gioco, ruota attorno a Ryn, un personaggio portato in vita dall'attrice Aldís Hamilton, e vede come usa un'antica abilità per essere in grado di manipolare e distruggere la materia, permettendole di viaggiare in un pericoloso mondo di ispirazione scandinava per svelare una narrazione contorta e incentrata sul tradimento in cui Ryn si ritrova in fuga per un omicidio che non ha commesso.

Echoes of the End è previsto per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ed è ancora previsto per l'estate, anche se la data di uscita definitiva deve essere menzionata.