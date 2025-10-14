Splinter Cell: Pandora Tomorrow torna finalmente su Steam

Essere un fan di Sam Fisher non è una cosa facile. Abbiamo quasi perso il conto di quanti anni sono passati senza un gioco, cosa di cui si vocifera da tempo. Ma ahimè, continuiamo ad aspettare - e forse, solo forse, l'adattamento Netflix potrebbe essere l'inizio di un ritorno atteso da tempo per la trasandata leggenda dello stealth. Possiamo solo sperare.

E ciò che è ancora meglio è il fatto che Pandora Tomorrow, uno dei giochi più iconici e amati della serie, sta tornando su Steam dopo essere stato indisponibile per un po' di tempo. Quindi, per quelli di voi che hanno voglia di provare il gioco ancora una volta o semplicemente di rivivere vecchi ricordi, questa è l'occasione. E può essere tuo per poco meno di sei euro.

Ovviamente è disponibile anche un pacchetto che include il resto dei giochi Splinter Cell disponibili per 19 euro: un ottimo rapporto qualità-prezzo. Purtroppo, richiedono ancora un account Ubisoft per giocare e sembra che ci siano alcuni problemi per quanto riguarda la classica modalità Spie contro Mercenari in Pandora Tomorrow, che i giocatori su Steam affermano non essere completamente funzionante. Tuttavia, vedere questo classico stealth tornare finalmente sotto i riflettori è una piccola ma significativa vittoria.