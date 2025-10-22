Splinter Cell Remake è alla ricerca del suo terzo regista

HQ

È passato più di un decennio dall'ultima volta che siamo stati in grado di giocare a un gioco di Splinter Cell e, anche se abbiamo avuto un ritorno alla serie con Splinter Cell: Deathwatch, i fan stanno ancora chiedendo a gran voce un nuovo gioco. Purtroppo, sembra che il Splinter Cell Remake sia ancora molto lontano.

Un annuncio di lavoro per una posizione di game director presso Ubisoft Toronto catturato da Tech4Gamers faceva riferimento specifico a Splinter Cell, con il candidato prescelto responsabile del "gameplay momento per momento" e della creazione di una "esperienza stealth hardcore altamente rifinita".

Questo annuncio di lavoro è stato rapidamente cancellato, ma mostra che Ubisoft sta cercando di accaparrarsi un altro regista per il Splinter Cell Remake. Il primo direttore del gioco, David Grivel, ha lasciato il gioco nel 2022. La sostituzione sembra essere partita abbastanza di recente, e ora dovremo vedere se la terza volta è l'incantesimo per il Splinter Cell Remake.