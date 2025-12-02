Splinter Cell Remake ha trovato il suo terzo direttore di gioco che è anche il primo

HQ

Poco più di tre anni fa, è emerso la notorietà che il veterano di Ubisoft David Grivel aveva lasciato l'azienda, cosa che è stata vista come un duro colpo per Splinter Cell Remake, dato che era il direttore del gioco del progetto. Da allora, non abbiamo più sentito nulla sul titolo, annunciato circa quattro anni fa.

Ma a ottobre abbiamo riferito che un altro direttore creativo aveva lasciato il progetto, e Ubisoft da allora cerca un sostituto - e ora ne hanno trovato uno. E quella persona è... David Grivel.

Tramite il suo LinkedIn ( tramite GamesRadar), scrive di essere tornato in Ubisoft Toronto dopo aver lavorato su Battlefield 6 nell'ultimo anno circa, e dice che le avventure di Sam Fisher sono importanti per lui:

"Oggi sono molto, MOLTO felice di annunciare che rientrerò in Ubisoft Toronto come Game Director sul Splinter Cell Remake!

Un team e un progetto molto speciali per me ❤️"

In realtà non sappiamo quando vedremo qualcosa di tangibile dall'avventura stealth. Possiamo incrociare le dita per i Game Awards, ma dato lo sviluppo apparentemente difficile, probabilmente non è qualcosa su cui dovremmo illuderci.