Split Fiction sta per diventare un film

HQ

L'hype è stato enorme prima del lancio del titolo Hazelight Split Fiction. Quando finalmente è arrivato il momento del rilascio, ci sono state prima recensioni costantemente entusiastiche, seguite da ottime statistiche di Steam sul numero di giocatori simultanei, seguite da elogi da parte dei giocatori sui social media e infine diversi comunicati stampa su impressionanti traguardi di vendita.

Ora arriva un altro bel segno di quanto sia diventato a tempo di record un potente fenomeno culturale pop Split Fiction. Variety riporta che la società di produzione Story Kitchen sta già lavorando a un adattamento cinematografico del gioco.

Prima di entusiasmarci troppo, vale la pena ricordare che nel 2022 è stato annunciato che anche il precedente titolo di Hazelight It Takes Two sarebbe stato trasformato in un film, ma sembra che non sia successo nulla in tre anni, quindi probabilmente non dovremmo sperare di vedere Split Fiction sul grande schermo nei prossimi anni.

Il creatore del gioco, Josef Fares, è un regista nel cuore e, date le giuste circostanze, immaginiamo che vorrebbe almeno un ruolo di produttore in un progetto del genere per assicurarsi che tutto sia mantenuto autentico.