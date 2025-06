HQ

Il primo Splitgate è una di quelle storie promesse che il mondo dei videogiochi ha da offrire, uno spaccato romanzato della vita di un curioso sviluppatore esordiente che è passato dal nulla a tutto, tutto grazie alla passione, all'ambizione e all'entusiasmo. Gli studenti di Stanford e compagni di stanza Ian Proulx e Nicholas Bagamian hanno scelto di sviluppare un gioco come parte della loro tesi di laurea e, dopo sei mesi di armeggiare, entrambi sono riusciti nell'impresa di combinare i loro rispettivi giochi preferiti, Portal & Halo, e di creare un gioco che fosse davvero divertente da giocare. Tuttavia, Splitgate non è mai stato un fenomeno improvviso come molti altri successi indie. Piuttosto, ci è voluto del tempo perché i giocatori si rendessero conto che la fusione tra il posizionamento dei portali e l'azione fantascientifica, con particolare attenzione alla velocità di fuoco e al movimento costante, era molto attraente.

L'estetica è colorata e giocosa senza essere troppo infantile. Equilibrio perfetto.

Splitgate 2 è stato rilasciato venerdì scorso dopo circa 28 mesi di sviluppo, è realizzato nell'Unreal Engine 5 da poco più di 180 persone, il che ovviamente lo rende un gioco ad alto budget, soprattutto rispetto al suo predecessore indie e al suo mini-budget inesistente. Ian Proulx e Nicholas Bagamian sono ora i capi di 1047 Games e l'hype per questa versione è stato fantastico. Ho passato l'ultima settimana a spuntare portali, a saltarci dentro per cercare di fiancheggiare i miei avversari e mi sono divertito molto nel processo.

La differenza più grande è una minore attenzione ai portali. Nel primo gioco, i salti dei portali costituivano circa il 60% del ciclo di gioco in cui consisteva Splitgate, mentre 1047 Games ha chiarito per il sequel che non è più così importante. Se vuoi vincere molte partite e superare gli avversari, i portali sono ancora super utili ed efficaci, per non dire altro, ma il focus è stato cambiato e il gioco sembra quindi ancora più simile ad Halo, più specificamente ad Halo 4. L'altra grande differenza è che Splitgate 2 contiene fazioni, classi, e sono in numero di tre. Gli aerodinamici sono la classe più veloce del gioco, si muovono molto velocemente e coprono vaste aree in breve tempo, e le loro abilità speciali (Rush) si ricaricano più velocemente e possono essere utilizzate più spesso degli altri. Tuttavia, sono (ovviamente) più fragili, come parte dell'equilibrio del gioco. La classe Meridian è esperta in armi basate sull'energia (molto simili alle pistole prometeiche di Halo 4) e può curare i propri compagni di gioco, mentre i Sabrask sono i "carri armati" del gioco. Rallenta i difensori con più salute e scudi più forti.

L'elemento gunplay di questo gioco è quasi perfetto. Sensazione di gioco incredibilmente piacevole.

Una cosa buona che 1047 Games ha fatto nonostante abbia diviso il gioco in diverse classi è che hanno reso le differenze tra le classi molto più piccole di quelle che troviamo in molti altri giochi dello stesso tipo. Non c'è mai un'atmosfera da Hero Shooter qui e tu come giocatore non devi mai adattarti e cambiare il tuo stile di gioco a seconda della classe in cui ti imbatti, qualcosa di cui avevo un po' paura prima. Invece, la divisione è più incentrata sull'aiutare i tuoi compagni di gioco poiché, ad esempio, i respawn di Sabrask significano che gli altri della tua squadra ottengono ricariche automatiche di proiettili mentre i respawn di Meridian significano che guarisci più velocemente. Questo è un modo intelligente per creare varietà e profondità senza escludere i nuovi giocatori che non conoscono ancora le classi stesse e quindi rimangono automaticamente indietro, come in Valorant o Apex Legends.

La terza grande innovazione è che questa volta le mappe contengono meno verticalità e sono più larghe e piatte. L'architettura di base delle mappe è più Call of Duty e meno Halo, per così dire, il che è stato motivato dagli sviluppatori come un modo per far entrare nuovi giocatori e rendere Splitgate più adatto ai principianti. Capisco perfettamente l'idea, ma non riesco nemmeno a lasciar andare il fatto che sono state le mappe alte e spaziose in cui sono saltato da un piano all'altro a rendere in parte il predecessore un gioco d'azione così diverso. Molte delle nuove mappe (ce ne sono 15) sembrano un po' poco fantasiose questa volta, e sparare ai portali per saltare "semplicemente" in avanti in un corridoio piatto e dal soffitto basso non è ovviamente così attraente come sfrecciare tra i piani a 100 metri di altezza.

Molte delle armi, il bilanciamento/contrasto tra velocità di fuoco e movimento e tutto il resto sembrano estremamente simili ad Halo 4, il che è una buona cosa.

La parte migliore di questo gioco è la sensazione quando si spara e si salta/scivola lungo il pavimento. 1047 Games ha seguito la vecchia massima classica di Jason Jones che è stata al centro dello sviluppo dell'aspetto delle sparatorie di Halo: Combat Evolved e ha affinato la sensazione delle armi, la cadenza di fuoco rispetto alla velocità di movimento e quel gratificante e glorioso salto di Starsiege Tribes così tanto che sono pronto a definire la sensazione del gioco la migliore del genere in questo momento. Ogni arma è pesante, potente e ha un rinculo sufficiente per costringerti a concentrarti, ma mai così tanto da fumare e sbattere come in Insurgency: Sandstorm. Lo schema di movimento e il ritmo di corsa sono perfettamente sintonizzati e il contrasto tra la violenza delle armi e la calma del ritmo dello sprint è, ovviamente, estremamente buono e sembra molto Halo.

Anche l'estetica è bella, proprio come nel suo predecessore. I portali e il loro aspetto (uno è arancione, l'altro azzurro) sono rubati direttamente dal gioco Portal di Valve, mentre il resto ricorda molto Halo. In effetti, il modello del fucile d'assalto e uno dei fucili da cecchino sono copie dirette delle armi UNSC di Halo, che vedo come un omaggio piuttosto che un furto, e una cosa facile da apprezzare per gli adoratori di Halo come il sottoscritto. Anche le mappe sono colorate ed eleganti, con il giusto tipo di design fantascientifico. Esteticamente, questo è per l'85% Halo 4 e per il 15% Apex, e non è certo una brutta cosa. Tecnicamente, Splitgate 2 non è così impressionante e la maggior parte di questo gioco sembra grafica di ultima generazione, non ultime le texture e gli effetti delle armi più potenti. Il suono è ancora migliore. Gli effetti sono musicalmente pesanti e il suono direzionale funziona bene, anche se a volte non funziona del tutto a causa degli sviluppatori che aggiungono un acuto applauso della folla ad alcune mappe, il che rovina la sensazione di essere in grado di dire da quale direzione provengono i passi in avvicinamento. Spero che il 1047 lo corregga.

La modalità battle royale è decisamente pessima, ma praticamente tutto il resto in questo gioco è buono.

Splitgate 2 è buono, non c'è dubbio. Se il primo gioco era un mix tra Halo 3 e Portal, il secondo è un mix di Halo 4 (inclusi Ordinants e Perks) e Portal con un po' di Apex verso la fine della cottura. Il gameplay e la sensazione delle armi sono quasi perfetti, c'è un sacco di varietà qui e molti contenuti considerando che è completamente gratuito. Tuttavia, non mi piace la modalità battle royale, poiché i mondi che cambiano e il modo in cui la tempesta si insinua dal nulla confondono un set-up già confuso. Sembra un'occasione persa. Qui 1047 avrebbe dovuto semplicemente costruire una tempesta, una bella mappa e inserire 100 persone invece di cercare di innovare all'interno di una configurazione che non ha bisogno di ulteriori innovazioni al momento.

Continuerò assolutamente a giocarci e spero che le esorbitanti offerte di bundle siano ridotte dal punto di vista del prezzo e che le prossime mappe reintroducano di nuovo un po' di altezza. Oltre a questo e a un'inutile modalità battle royale, è facile vedere che Slipgate 2 è riuscito a trovare il proprio ritmo nonostante abbia semplicemente strappato parti ben scelte dai suoi concorrenti.