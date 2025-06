Splitgate 2 raggiunge i tre milioni di download

HQ

Sembra che Splitgate 2 sia stato un grande successo per lo sviluppatore 1047 Games. Lo sparatutto in arena è arrivato sei giorni fa e in quel periodo ha accumulato ben tre milioni di download, il che significa che ha una media di circa 500.000 download al giorno dal lancio.

Parlando di questa grande impresa, 1047 afferma: "Dalla stanza del dormitorio al lancio Splitgate 2. È stata una corsa pazzesca e non saremmo qui senza la nostra incredibile comunità".

Lo sparatutto è stato comunque accolto con un certo grado di controversia, con cosmetici iper costosi e apparizioni bizzarre e dichiarazioni del CEO dello sviluppatore durante Summer Game Fest. Questo non ha influenzato la nostra opinione sul gioco, poiché siamo rimasti molto colpiti da Splitgate 2, come puoi vedere nella nostra recensione completa.