Splitgate 2 si ritira alla beta dopo un calo del 96% del giocatore

Non è andata davvero bene da quando 1047 Games ha spinto Splitgate 2 fuori dalla beta il 22 maggio 2025. La popolazione PC è crollata (il 96% dei giocatori ha lasciato il PC) dal lancio e anche gli utenti di console hanno iniziato ad allontanarsi. Lo studio ha già tagliato un piccolo numero di dipendenti non molto tempo fa e, con tutti questi campanelli d'allarme che suonano, 1047 Games sta ora lanciando un'ondata di cambiamenti.

Innanzitutto, lo studio ammette di essere uscito dalla beta troppo presto e con troppo pochi contenuti: mappe insufficienti, troppe poche modalità e microtransazioni con un prezzo che sembrava bilanciare il budget di una piccola base lunare. Quindi il team sta rimettendo il gioco in beta, dicendo su X:

"Alla comunità di Splitgate, crediamo in Splitgate 2. Questo gioco significa tutto per noi: è stata la nostra vita per quasi 10 anni, a partire dalla nostra stanza del dormitorio, e siamo più impegnati che mai a offrire l'incredibile esperienza che meriti. Abbiamo ascoltato il tuo feedback e siamo d'accordo con te: abbiamo lanciato troppo presto.

Avevamo obiettivi ambiziosi con Splitgate 2 e, nella nostra eccitazione di condividerli con voi, abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Abbiamo affrettato alcune funzionalità, avevamo troppo pochi contenuti al momento del lancio, commesso alcuni errori stupidi e, soprattutto, non vi abbiamo dato il caos raffinato e pieno di portali di cui vi siete innamorati. Quindi torniamo alla versione beta.

Saremo a testa bassa fino all'inizio del prossimo anno, ricostruendo le parti principali del gioco per catturare lo spirito di ciò che ha reso speciale Splitgate. Ciò significa rielaborare la progressione da zero, aggiungere più portali alle nostre mappe, semplificare la monetizzazione, concentrarsi nuovamente sulle modalità di gioco classiche che avete sempre chiesto e altro ancora, che condivideremo presto".

Guardando al futuro, 1047 afferma che ascolterà più attentamente la comunità prima di lasciare nuovamente la beta. Sfortunatamente, il reset arriva con un doloroso taglio dei costi: lo studio sta licenziando altri 45 dipendenti e chiuderà i server per l'originale Splitgate il mese prossimo per risparmiare risorse.

"Per darci il tempo di costruire lo Splitgate che meritate, abbiamo preso la decisione incredibilmente difficile di ridurre alcuni ruoli e spostare le nostre risorse per concentrarci su questa rielaborazione. Questo è straziante. Questi sono i nostri compagni di squadra e i nostri amici, e hanno contribuito a costruire ciò che abbiamo oggi.

Speriamo di riportarli indietro quando possiamo. Nel tentativo di trattenere il maggior numero possibile di membri del team, chiuderemo anche i server OG Splitgate entro un mese. Anche se ci piacerebbe mantenere i server online a tempo indeterminato, negli ultimi due anni ci è costato centinaia di migliaia di dollari e dobbiamo dare priorità al nostro team".

L'obiettivo: uscire nuovamente dalla beta all'inizio del 2026, con una versione di Splitgate che combini il meglio del gioco originale e Splitgate 2. Resta da vedere se questo sarà sufficiente per tirare fuori il fotografo e lo studio dalla sua picchiata. Una lezione sembra già scolpita nella pietra: un grande gameplay di base non può sostenere un titolo live-service se viene lanciato in modo sottile, anticipato e avvolto in una monetizzazione stonata.