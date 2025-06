Splitgate 2 Sviluppatore colpito da licenziamenti nonostante il recente lancio del sequel

HQ

Sembra che il lancio di Splitgate 2 non sia andato esattamente secondo i piani in senso commerciale, nonostante l'abbondanza di giocatori. Diciamo questo perché in un post su LinkedIn, lo sviluppatore 1047 Games ha annunciato licenziamenti che interessano un numero indeterminato di dipendenti dello studio.

Il post spiega che l'obiettivo di 1047 è quello di continuare a indirizzare le risorse per rendereSplitgate 2 il miglior gioco possibile, il tutto mentre cerca di sostenere il suo personale e coloro che sono stati colpiti dai licenziamenti, aiutandoli a ottenere nuovi ruoli altrove.

Non è tutto, per superare questo periodo di turbolenza, i fondatori di 1047 Ian Proulx e Nicholas Bagamian hanno deciso di sospendere i propri stipendi per garantire il raggiungimento della fase successiva del gioco.

L'annuncio completo afferma quanto segue: "Oggi ci siamo separati da un piccolo gruppo di stimati membri del team di 1047 Games. Stiamo ancora perfezionando l'esperienza di gioco di Splitgate 2 in risposta al feedback della community e stiamo reindirizzando le risorse per creare il gioco migliore per i nostri giocatori. Siamo tristi di vedere i nostri compagni di squadra andarsene e stiamo lavorando attivamente per aiutarli a ottenere nuove opportunità. Inoltre, i nostri co-fondatori Ian Proulx e Nicholas Bagamian hanno scelto di non accettare stipendi mentre ci assicuriamo di consegnare la fase successiva del progetto. Grazie a coloro che hanno costruito al nostro fianco: siamo tristi di dirvi addio e non saremmo qui senza di voi.

"A tutti coloro che stanno giocando Splitgate 2, stiamo continuando a lavorare sodo per offrire più cose che sappiamo che amerete. Ci impegniamo a costruire questo gioco a lungo termine".

Ci siamo divertiti con Splitgate 2, come attesta la nostra recensione, anche se la monetizzazione è stata un po' ripida e travolgente.