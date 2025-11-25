Splitgate 2 uscire di nuovo dalla beta a dicembre

HQ

Di nuovo, siamo Splitgate 2 ? Dopo aver subito un enorme calo di giocatori al lancio, il seguito del hit shooter è tornato nella fase beta per rilanciare il gioco in un secondo momento. Ora, sembra che Splitgate 2 sia quasi pronta a uscire dalla crisalide e tornare a essere una bellissima farfalla.

Come annunciato da 1047 Games, la Beta Season di Splitgate 2 terminerà il 4 dicembre. Questo porrà anche fine ai Battle Pass associati alla stagione e alla progressione del tuo rango stagionale. Un rilancio è previsto per la fine di dicembre, senza una data precisa al momento della stesura.

Dovremo vedere quanto della sua ex base di giocatori Splitgate 2 riuscirà a conquistare con il suo ritorno. Attualmente, il gioco ha un picco di 24 ore con 211 giocatori su SteamDB, il che non è affatto salutare per uno sparatutto di queste dimensioni. Splitgate fu un enorme successo al suo primo lancio, e i giocatori adorarono l'idea di uno sparatutto con i portali. Tuttavia, quel trucco ha perso rapidamente il suo fascino, e nemmeno l'uscita del sequel è riuscita a riaccendere completamente la scintilla, con i fan che si sono ritirati rapidamente dopo qualche settimana ancora una volta.

Con giochi come ARC Raiders, Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 che hanno attirato l'attenzione del pubblico alla fine di quest'anno, dovremo vedere se Splitgate 2 riuscirà a competere e a riprendersi dal baratro.