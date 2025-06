Splitgate 2 verrà lanciato il 6 giugno

HQ

Dopo un po' di tempo in letargo, sembra che Splitgate tornerà ufficialmente molto presto. Lo sparatutto free-to-play Splitgate 2 è in open beta da un po' di tempo, ma i fan riceveranno la versione 1.0 completa del gioco tra un paio di giorni.

Il 6 giugno, Splitgate 2 lascia la beta e si dirige verso il suo lancio completo. Inoltre, il gioco sarà presente questo fine settimana all'SGF, dove promette una grande sorpresa. Abbiamo solo un paio di giorni da aspettare prima che il Summer Game Fest prenda il via come si deve, quindi presto sapremo cosa ha in serbo 1047 Games.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio del lancio qui sotto, che stranamente si discosta dall'atmosfera della maggior parte degli altri materiali promozionali di Splitgate 2.