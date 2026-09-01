Splitgate: Arena Reloaded e Empulse si sta spegnendo

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1047 Games, lo sviluppatore dietro Splitgate, il suo sequel Splitgate: Arena Reloaded e lo sparatutto Empulse appena rilasciato, in stile Titanfall, annuncia una svolta dai giochi live-service. Sia Empulse che il nuovo Splitgate saranno chiusi, almeno dal punto di vista dei server dedicati.

Potrai comunque ospitare partite peer-to-peer su server privati, ma il matchmaking e i server dedicati saranno chiusi da giovedì 3 settembre. Anche Empulse avrà un prezzo più basso e una nuova mappa, ma questo sarà l'ultimo aggiornamento che avrà. Non c'è menzione di un rimborso per chi ha pagato il prezzo pieno al lancio dall'aggiornamento di 1047 Games su Steam.

Come avrete capito da Splitgate: Arena Reloaded e dal calo di giocatori di Empulse, nessuno dei due giochi guadagna abbastanza da sostenere server dedicati. Sembra che questi due fallimenti siano i chiodi finali nella bara del live-service di 1047. "Dopo dieci anni di concentrazione sugli sparatutto live-service, il nostro focus sta cambiando," scrive lo sviluppatore. "Quello che costruiremo dopo potrebbe essere molto diverso da ciò che la gente si aspetta da 1047 Games, ma ciò che non è cambiato è il motivo per cui siamo qui: amiamo fare giochi."

Siamo ancora all'oscuro su cosa ci aspetta, ma considerando quanto velocemente 1047 Games passerà da un progetto all'altro, dubitiamo che aspetteremo a lungo per vedere cosa ci riserva.