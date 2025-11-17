SpongeBob rivela una nuova macchina a artiglio piena di peluche

HQ

SpongeBob SquarePants e Arcade1Up stanno lanciando una nuova macchina per artigli con design della serie e peluche ispirati ai suoi personaggi. SpongeBob, Sandy, Patrick e Plankton sono intrappolati all'interno, e dovrai mettere alla prova le tue abilità da arcade per tirarli fuori.

Ci sono sei peluche inclusi e sei capsule premio da prendere. Come descritto sul sito di Arcade1Up, non è necessario essere un esperto delle macchine artiglio per sfruttare al massimo questo nuovo gadget, dato che ci sono modalità facili, normali e truffa da provare.

La macchina per artigli di SpongeBob SquarePants costa 599,99 dollari, il che potrebbe essere fuori dalla fascia di prezzo di molti Natali, ma sembra pensata per occasioni speciali, dove i bambini possono riunirsi intorno alla macchina e provare a prendere la loro spugna quadrata preferita.

