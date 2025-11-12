SpongeBob si unisce Sonic Racing: Crossworlds la prossima settimana

HQ

Ieri sera, Sega ha annunciato che due icone classiche della ricca storia dell'azienda faranno presto il loro debutto nel Sonic Racing: Crossworlds, insieme a un duo altamente inaspettato, qualcosa di cui abbiamo parlato durante la notte. Ma a quanto pare, hanno in serbo molto di più per il prossimo futuro.

I suddetti personaggi verranno rilasciati gratuitamente, ma sappiamo che verranno lanciati anche driver non di Sega, il che costerà denaro. E uno di quelli in cantiere è SpongeBob SquarePants e Patrick Star. In un teaser trailer (che può davvero essere definito un teaser), possiamo dare un'occhiata alla loro prossima corsa Patty Wagon che viene fornita con il duo e, oltre a ciò, ci sarà anche un corso Bikini Bottom con musica SpongeBob SquarePants e sei emote di accompagnamento per personaggio.

Il pacchetto uscirà il 20 novembre ed è incluso per chi ha acquistato il Deluxe Edition, ma può essere acquistato separatamente per chi preferisce questo.