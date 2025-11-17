HQ

I ragazzi di Purple Lamp sono diventati uno dei miei sviluppatori di platform preferiti grazie ai loro sforzi nel creare e riportare in vita SpongeBob SquarePants videogiochi. Quello che originariamente era iniziato con il remake di Battle for Bikini Bottom si è presto trasformato nell'eccellente The Cosmic Shake, e ora, un paio d'anni dopo, abbiamo il terzo piatto di questo banchetto, un progetto noto come SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

HQ

Se hai giocato a uno degli ultimi due giochi di SpongeBob da Purple Lamp, troverai Titans of the Tide immediatamente familiare. La premessa e la storia possono essere uniche e diverse, ma la struttura del gameplay e il tono, e in generale il modo in cui questo progetto è messo insieme si addice alla formula che Purple Lamp presenta da un po' di tempo, e c'è sia del buono che del cattivo in questo.

Per prima cosa, funziona ancora. Per quanto riguarda l'esperienza platform, un'avventura che ti richiederà al massimo 12 ore per essere completata se stai cercando ogni oggetto da collezione, è comunque divertente e ha abbastanza umorismo e livelli unici da esplorare che ne uscirai soddisfatto. Tuttavia, è anche un gioco forse un po' troppo familiare in quanto non offre mai molte meccaniche o idee di gioco davvero uniche. Il movimento e il salto funzionano esattamente allo stesso modo, il combattimento è praticamente identico, ci sono ancora enigmi familiari da risolvere, configurazioni simili a gare lungo enormi scivoli e costumi da sbloccare per personalizzare l'esperienza. Non sto dicendo che sia una cosa negativa che sia così simile, ma vorrei che ci fosse più innovazione ed evoluzione in questo gioco, soprattutto considerando che The Cosmic Shake sembrava un aggiornamento appagante rispetto all'aggiornato Battle for Bikini Bottom.

Annuncio pubblicitario:

Ciò che Purple Lamp ha preparato con questo gioco è un platform divertente con tutti i giusti tratti distintivi del franchise. Hai livelli stilizzati in modo unico che pongono ognuno le proprie sfide e offrono meccaniche leggermente uniche da padroneggiare. C'è una storia che sembra autenticamente SpongeBob, in parte per l'uso dell'umorismo sciocco e anche in parte per le apparizioni dei veri doppiatori che fanno il loro lavoro in un modo che nessun altro potrebbe. Ci sono premi da completare e missioni secondarie da spuntare, boss da distruggere e costumi da sbloccare, e tutto questo va bene in pratica, ma ancora una volta, non posso fare a meno di sentire che qui manca qualcosa.

I primi due livelli non tradiscono mai il fatto che Titans of the Tide sta forse tirando i pugni, poiché aumenta i nuovi elementi a un buon ritmo e gioca con il design dei livelli e gli eventi narrativi avvincenti. Ma una volta raggiunto il terzo livello, la sensazione di familiarità inizia a filtrare da ogni fessura e la meraviglia dell'esperienza inizia a svanire. Diventa evidente che Purple Lamp non è stato esattamente in grado di tenere il ritmo e il livello di espansione, in quanto ci troviamo in capitoli e livelli che diventano sempre più brevi e che offrono meno funzionalità degne di nota. Non è una massiccia detrazione della regressione, ma se dovessi formularlo a parole, Titans of the Tide inizia come un "grande" platform e scivola costantemente in un territorio "buono", forse anche "mediocre" a volte...

Annuncio pubblicitario:

Il grande elemento chiave di questo gioco è il formato a doppio protagonista in cui puoi passare istantaneamente da SpongeBob a Patrick. Assomiglia in qualche modo a The Cosmic Shake in quanto il protagonista che è stato "etichettato" fluttua lungo l'eroe principale come un compagno spettrale simile al pallone di Patrick del gioco precedente. Ciò che questo sistema consente è l'introduzione di meccaniche leggermente diverse a seconda del personaggio in questione, con Patrick in grado di sollevare oggetti pesanti e scavare sottoterra mentre SpongeBob può usare un Bubble Wand e calciare il karate attraverso determinati spazi vuoti. Il gioco dà il meglio di sé quando chiede al giocatore di scambiare e cambiare rapidamente tra i due personaggi, concatenando le loro meccaniche uniche per intricate combo che sfruttano il design dei livelli. Ma c'è un secondo lato della medaglia in quanto la struttura dei livelli richiede solo raramente questo livello di complessità, il che significa che per la maggior parte del tempo si vaga nei panni di un personaggio e si cambia quando c'è la necessità di usare le abilità dell'altro.

Apprezzo il fatto che Purple Lamp stia provando qualcosa di diverso con questo approccio a doppio eroe, ma si presenta come due personaggi completi a metà piuttosto che due personaggi principali completi e complessi. E questa è forse la storia di Titans of the Tide nel suo complesso, poiché alcuni dei livelli sono troppo rudimentali e basilari per distinguersi, le sfide aggiuntive non evocano molto brivido e l'ulteriore "ciliegina sulla torta" della modalità sfida di Plankton è incredibilmente deludente e non fa molto per ispirare.

Forse le mie aspettative per questo gioco erano troppo alte, ma Titans of the Tide sembra una regressione della formula di gioco di Purple Lamp, e questo brucia particolarmente perché tutto il resto del titolo è eccellente quanto il capitolo precedente. Il tono è perfetto, lo stile artistico è colorato e divertente, le interpretazioni e i dialoghi sono esilaranti e funziona in modo fluido senza problemi o intoppi. In un certo senso, questo gioco mi ricorda Mafia: The Old Country o Dying Light: The Beast, in quanto entrambi sono bei giochi ma rispetto ai precedenti capitoli delle rispettive serie, sembrano un po' sicuri, riservati o troppo concisi. Ancora una volta, riporto tutto alla mia precedente affermazione su Titans of the Tide, con questo inizio come un "grande" platform e scivolando costantemente in un territorio "buono", e occasionalmente leggermente al di sotto di quello.