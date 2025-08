SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide in uscita a novembre

Come parte del THQ Nordic Showcase, lo sviluppatore Purple Lamp ha rivelato di aver fatto esattamente ciò che i fan volevano che facessero; creando un altro platform 3D SpongeBob SquarePants.

Nella vetrina, ci è appena stato presentato SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ancora una volta, un'avventura che vede l'adorabile personaggio subacqueo intrappolato tra una faida che mette King Neptune e The Flying Dutchman in contrasto. Con i due titani, mentre il gioco li riguarda, causando il caos, SpongeBob si prende la responsabilità di dare una lezione alla coppia, il tutto mentre Patrick si unisce a lui per il viaggio come partner giocabile, con i due che si scambiano i ruoli di compagni spettrali.

Il gameplay vero e proprio è molto simile ai fantastici platform per cui Purple Lamp è noto, con una varietà di livelli intricati, enigmi, pericoli ambientali e abilità da padroneggiare e superare. Tutto questo e molto altro è presentato nel trailer di annuncio che vede persino David Hasselhoff apparire e fare una serenata ai fan con una deliziosa canzone.

La parte eccitante di questa rivelazione è che Titans of the Tide è in realtà abbastanza vicino al lancio. Arriverà sui sistemi current-gen (PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2) il 18 novembre e, per chiunque preordini da oggi, è possibile ottenere una serie di extra aggiuntivi che includono un vestito nudo per Patrick e un vestito per SpongeBob in cui il suo sedere sporge.

Oltre a questo, il gioco verrà lanciato anche come versione standard del più premium Ghostly Edition che include quanto segue:



Gioco base



Steelbook



Pacchetto Costumi Naturali (le pelli nude)



Portachiavi Spatola d'oro



5 Carte Lenticolari



La toppa da cucire dell'Olandese Volante



Pass stagionale di Tidal



Guarda il trailer di annuncio e alcune immagini di Titans of the Tide qui sotto.