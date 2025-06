SpongeBob sta arrivando a Sonic Racing: Crossworlds

HQ

All'inizio di questo mese abbiamo appreso che sembravano esserci personaggi ospiti in arrivo a Sonic Racing: Crossworlds, in particolare le Tartarughe e SpongeBob SquarePants. Questo è stato poi confermato essere vero al non-E3... ma i personaggi annunciati erano invece il vocaloid più popolare del mondo, Hatsune Miku, che appare al fianco di Steve di Minecraft, Joker della serie Persona e persino Ichiban Kasuga di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Quindi il discorso sulle tartarughe e SpongeBob era solo inventato? In realtà, sembra di no, perché ora almeno SpongeBob e Patrick Star e un brano associato di Bikini Bottom sono stati rivelati in un nuovo trailer - che si conclude anche svelando le collaborazioni con le Tartarughe e Avatar Legends. Pertanto, la voce sembra essere corretta e non vediamo l'ora di vedere l'insieme dei piloti crescere in futuro e speriamo in molte apparizioni divertenti come ospiti.

Guarda il video in cui diamo il primo sguardo alla versione Sonic Racing: Crossworlds di SpongeBob qui sotto.