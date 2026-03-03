Spostamento della scadenza? Trump ora afferma che gli Stati Uniti hanno "una fornitura praticamente illimitata" per combattere "PER SEMPRE"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena dichiarato che l'esercito americano ha abbastanza armi accumulate per condurre la guerra "per sempre", mentre la sua amministrazione continua a difendere la campagna in corso contro l'Iran. In un post su Truth Social, Trump ha affermato che c'era una "fornitura praticamente illimitata" di munizioni e ha dichiarato che gli Stati Uniti erano "riforniti e pronti a VINCERE, BIG!!"

I commenti arrivano al quarto giorno di combattimenti, a seguito di attacchi aerei congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump ha detto che inizialmente l'operazione era prevista per durare quattro-cinque settimane, ma ha aggiunto che la tempistica era flessibile: "Qualunque cosa serva."

Trump, che ha iniziato il suo secondo mandato lo scorso anno, aveva condotto campagna per evitare nuove guerre e concentrarsi sull'economia, spesso criticando gli interventi passati degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan. Sebbene la maggior parte dei repubblicani abbia sostenuto gli attacchi in Iran, alcune voci di spicco all'interno della sua base politica hanno messo in dubbio l'ampiezza e la durata della campagna...

Come afferma su Truth Social:

Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, a media e media qualità, non sono mai state più alte o migliori - Come mi è stato detto oggi, abbiamo una fornitura praticamente illimitata di queste armi. Le guerre possono essere combattute "per sempre", e con grande successo, usando solo queste forniture (che sono migliori delle armi migliori di altri paesi!).

Ai massimi livelli abbiamo una buona scorta di scorte, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi lontani. Il sonnolento Joe Biden ha speso tutto il suo tempo, e i soldi del nostro Paese, DANDO tutto a P.T. Barnum (Zelenskyy!) dell'Ucraina. Centinaia di miliardi di dollari.

E, anche se ha regalato così tanto del prodotto di fascia alta (GRATIS!), non si è nemmeno preoccupato di sostituirlo. Fortunatamente, ho ricostruito l'esercito nel mio primo mandato e continuo a farlo. Gli Stati Uniti sono riforniti e pronti a VINCERE, BIG!! Grazie per la tua attenzione a questa questione. Presidente DONALD J. TRUMP