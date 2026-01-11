Spostati Knives Out, Agatha Christie's Seven Dials sembra diventare la tua prossima ossessione per il whodunnit su Netflix

HQ

Dicembre 2025 è stato il mese di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, quando il film acclamato di chi ha fatto il suo giallo è arrivato su Netflix e ha attirato l'attenzione di molti fan. Ora, seguendo questo, lo streamer ha un altro giallo nel suo arsenale, cercando di adattare una delle opere della famosa scrittrice Agatha Christie.

Già la prossima settimana, il 15 gennaio, la piattaforma di streaming sarà ampliata con Agatha Christie's Seven Dials, una miniserie che si estende su tre episodi e che cerca di raccontare la storia della giovane aristocratica Lady Eileen "Bundle" Brent, mentre svela un caso particolare legato all'omicidio del suo interesse amoroso nella casa di famiglia.

Con Mia McKenna-Bruce nel ruolo principale, questa serie conta alcuni grandi nomi associati, tra cui Helena Bonham Carter e Martin Freeman. Senza dubbio, se dovesse avere successo, aprirà la strada a ulteriori adattamenti di Agatha Christie con la "Regina del Crimine" su Netflix.

Con la premiere che si avvicina, date un'occhiata alla sinossi ufficiale e al trailer qui sotto.

"Quando una sontuosa festa in una casa di campagna finisce in omicidio, un giovane aristocratico arguto si mette a risolvere il mistero in questa trasposizione del romanzo di Agatha Christie."